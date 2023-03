Référendum abouti – Une troisième votation sur le Covid est envisageable Le comité «Non aux mesures» a rassemblé 63’000 signatures, si bien que le peuple pourrait se prononcer une nouvelle fois sur la loi Covid.

La loi Covid-19 est en vigueur depuis septembre 2020 en Suisse. KEYSTONE/Michael Buholzer

Le peuple pourrait se prononcer une troisième fois sur une loi Covid-19. Le référendum contre le dernier texte adopté par le Parlement a récolté suffisamment de signatures, selon le comité référendaire lui-même.

Le comité «Non aux mesures» a rassemblé 63’000 paraphes contre la prolongation de certaines dispositions de la loi Covid-19 de décembre 2022, ont annoncé jeudi dans un message vidéo Nicolas Rimoldi, président du mouvement Mass-Voll, et Roland Bühlmann, coprésident des Amis de la Constitution.

«Nous y sommes arrivés», ont-ils clamé. Certes, une grande partie des signatures n’a pas encore été authentifiée, mais ils se disent très optimistes quant à leur réussite. Pour que le référendum aboutisse officiellement, il faut 50’000 signatures certifiées.

La loi Covid-19 est en vigueur depuis septembre 2020 et a été adaptée plusieurs fois par le Parlement depuis lors, dont la dernière en décembre. Parmi les dispositions prolongées et contestées par les référendaires, on trouve par exemple la base légale pour la délivrance des certificats Covid-19.

