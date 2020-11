Excès de vitesse – Une trottinette flashée à 57 km/h inquiète la police Un homme de 34 ans est passé devant le radar de la police, à Lutry, à une vitesse largement supérieure à la limitation en vigueur. Alain Detraz

L’image du radar de l’Association de police de Lavaux (APOL), telle que transmise par la police cantonale. PolCant

«Je ne sais pas s’il s’agit du premier cas, mais c’est sans doute l’un des premiers du canton.» Porte-parole de la police cantonale, Pascal Fontaine semble encore sous le coup de la stupeur après qu’un homme a été interpellé pour un excès de vitesse peu commun. Sur la route de Lavaux traversant la commune de Lutry, limitée à 50 km/h, un homme a été flashé par un radar mobile à la vitesse de 57 km/h… au guidon de sa trottinette électrique. Pour la police, le phénomène de ces nouveaux modes de transport devient inquiétant.

Il a fallu une semaine aux agents de police pour interpeller ce conducteur domicilié dans la région, attrapé ce jeudi au guidon de son engin. Ce dernier est, de loin, interdit de circulation sur la voie publique. «Cette trottinette est équipée de deux moteurs atteignant une puissance de 1600 watts, alors que la limite est fixée à 500 watts, pour une vitesse maximum de 20 km/h», explique l’adjudant Pascal Fontaine. Le conducteur a été dénoncé pour l’utilisation d’un engin non conforme.

«Les gens les achètent sans même penser à la question de leur légalité.» Pascal Fontaine, porte-parole de la police cantonale

Relativement bon marché, facilement transportables, ces trottinettes électriques semblent proliférer et inquiètent la police. «Les gens les achètent sans même penser à la question de leur légalité», songe Pascal Fontaine. Il rappelle que, en cas d’accident, les assurances risquent de ne pas entrer en matière dans le cas où le véhicule se révélerait non conforme.

Au moment où se profilent les achats de Noël, la police rappelle que la loi assimile ces engins à des cyclomoteurs légers. Ils sont donc exclus des trottoirs et interdits aux enfants de moins de 14 ans. Jusqu’à 16 ans, ils nécessitent un permis de conduire (catégorie M et G). Pour les plus âgés, aucun permis n’est requis.