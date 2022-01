Le handicap au quotidien – Une trouvaille technologique pour «poutzer» les roues de chaise roulante La maman d’une enfant atteinte de paralysie cérébrale et un ingénieur en robotique ont conçu une station de nettoyage de pneus de fauteuil roulant. Celle-ci a même été couronnée d’un prix. Marine Dupasquier

Le prototype du WheelyWasher de Reza Safai-Naeeni a été testé et approuvé par Emma, la fille de Maggie Goudy (à gauche), qui souffre de paralysie cérébrale. FLORIAN CELLA

Il faut d’abord imaginer un tunnel de lavage de voitures, du type qui fait rêver quand on est enfant, et dont on se lasse rarement, même en grandissant. En remplaçant simplement l’automobile par une chaise roulante, on se retrouve – en substance – avec le WheelyWasher.

Le projet a été sacré lauréat 2021 du Challenge pour la qualité de vie du patient, organisé par le groupe pharmaceutique Debiopharm. À l’origine de cette trouvaille technologique, une Morgienne née au Kansas: Maggie Goudy.

Privée de récré à cause de la boue

Celle-ci est maman d’une fille de 12 ans, Emma, atteinte de paralysie cérébrale. Le quotidien est déjà un défi, alors pas question de se laisser malmener par des roues boueuses. Car selon elle, c’est la dignité même des patients qui est touchée. «Il y a tellement d’aspects à améliorer dans le monde du handicap. Mais souvent, les familles sont trop démunies et occupées pour avoir le temps d’y penser.»