Étudiants musiciens en goguette – Une «tuna» a amené un peu de Portugal à Lausanne De futurs médecins venus de Porto sillonnent l’Europe avec leurs instruments et leur sens du spectacle. Ils perpétuent une tradition médiévale. Chloé Din

La Tuna de Medicina do Porto , ce sont 16 étudiants musiciens en tournée en Europe. Ils étaient de passage cette semaine dans les rues de Lausanne. Chantal Dervey

On a pu les voir et les entendre toute la semaine dans les rues de Lausanne. Ils étaient 16, portaient tous une redingote et des pantalons noirs, et ils ont mis une belle ambiance venue tout droit du Portugal. Eux, ce sont de futurs médecins de l’Université de Porto qui perpétuent la tradition des «tunas». Les tunas? Ce sont des groupes formés d’étudiants qui partagent leur amour de la musique traditionnelle portugaise, chez eux et parfois en sillonnant le monde pendant les vacances.

«Nous sommes à Lausanne depuis samedi, demain nous partons pour Genève, puis Paris», sourit Alexandre Maia, qui mène la troupe. Ensuite la «Tuna de Medicina do Porto» mettra le cap sur Amsterdam puis Barcelone, embarqués dans deux vans et une voiture. «Nous faisons en tout cas une tournée chaque été en Europe, et en général un voyage en Suisse à Pâques. À cause de la pandémie, nous avons tout regroupé.» Sur les capes noires qui complètent la panoplie des musiciens, des dizaines d’écussons brodés rappellent les endroits où ils ont déjà joué: Édimbourg, le Nevada, Stonehenge, New York.