Politique communale – Une «union sacrée» valide le budget rouge vif d'Yverdon Le travail consensuel effectué par la Commission des finances a aidé à éviter la bataille rangée qui avait caractérisé le même débat voilà un an.

À l’exception de l’UDC (au fond à droite), le Conseil communal d’Yverdon a très largement adopté le budget 2023. SONOMIX – DR

L’examen du budget communal 2023 de la Ville d’Yverdon n’a pas donné lieu à la même bataille rangée au sein du Conseil communal qu’il y a un an. Les prévisions encore plus déficitaires – 9,2 millions contre 8,7 millions – annoncées en novembre par la Municipalité le laissaient pourtant craindre. D’autant plus que le PLR faisait remarquer que le budget établi en été ne prenait pas suffisamment en compte – pour 1,3 million – les conséquences de l’inflation sur la masse salariale.

De manière surprenante, ce sont les nombreuses interventions des élus Verts et socialistes qui ont «ralenti» l’adoption des prévisions financières proposée par un Exécutif fortement ancré à gauche (cinq élus contre deux).

«Nous voulions aussi donner un signe positif de cohésion à la population, malgré nos différentes tendances politiques.» Olivier Jaquier

Mais si après presque deux heures de discussions soutenues, le budget 2023 a finalement passé la rampe de l’organe délibérant sans faire trop de remous, c’est grâce au travail réalisé en amont par la Commission des finances (COFIN). «Nous avons cherché à travailler de manière consensuelle afin d’aboutir à un compromis qui puisse être accepté par le conseil. De quoi aussi donner un signe positif de cohésion à la population, malgré nos différentes tendances politiques», a souligné son président, le PLR Olivier Jaquier.

Seule l’UDC, demandant à la Municipalité une meilleure maîtrise de ses finances, a refusé ce budget: «Il ne reflète pas la situation économique actuelle. Nous aurions pu le soutenir, s’il venait en soutien de nos habitants et de notre économie, ce qui n’est pas le cas», a expliqué Kevin Delay.

Inquiétudes malgré tout

Certes inquiètes de la situation, les autres formations se sont plutôt réjouies du terrain d’entente trouvé en commission. Même si le PLR Laurent Vuithier a regretté qu’une prise de conscience municipale visant à équilibrer ces prévisions financières ne soit «malheureusement pas visible».

Dans son rapport, la COFIN enjoint la Municipalité à freiner les charges qui pèsent sur les comptes. Mais aussi à travailler sur les revenus: «Une adaptation de l’impôt foncier (1 pour mille) au même niveau que celui des autres grandes villes du canton (1,5 pour mille) pourrait rapporter un montant de l’ordre de 2,2 millions», a cité en exemple Olivier Jaquier.

Vœux et amendement

De manière plus concrète, elle a obtenu, via un amendement, que la Ville ramène d’un million ses revenus sur les ventes de gaz. «Nous estimons qu’en temps de crise énergétique, la Municipalité ne doit pas augmenter sa marge au détriment de la population.» Cette décision a pour conséquence directe de monter à 10,2 millions le déficit prévisionnel 2023.

Quatre autres vœux, présentés comme des amendements hors budget, ont également été adoptés dans le cadre de ce que le PLR a qualifié «d’union sacrée». Ils équivalent à une coupe linéaire de 10% sur quelque 350 comptes, dans le but de compenser l’augmentation de 1,3 million de francs de la masse salariale. La Municipalité a affirmé qu’elle en tiendrait compte.

