Réchauffement climatique – Une vague de chaleur extrême s’abat sur la péninsule ibérique Le mercure montra lundi jusqu’à 42 degrés au sud-ouest de l’Espagne, selon l’agence météorologique espagnole.

Des températures supérieures à 40 degrés faisaient de nouveau suffoquer lundi la péninsule ibérique, où le thermomètre va encore grimper ces prochains jours, moins d’un mois après la dernière vague de chaleur extrême.

Selon l’agence météorologique espagnole (Aemet), le mercure devrait grimper lundi jusqu’à 42 degrés en Estrémadure (sud-ouest) et jusqu’à 41 en Andalousie (sud). Les maximales attendues devraient par ailleurs dépasser les 35 degrés dans le nord-ouest du pays, où il fait généralement beaucoup moins chaud.

Deuxième en un mois

Cette nouvelle vague de chaleur, la deuxième en un mois, «semble tout à fait exceptionnelle», a déclaré lundi Rubén del Campo, porte-parole de l’Aemet.

Elle a débuté dimanche et pourrait «durer neuf ou dix jours, ce qui en ferait l’une des trois vagues de chaleur les plus longues que l’Espagne a connues depuis 1975», a-t-il expliqué à l’AFP.

«Le changement climatique provoque des vagues de chaleur plus fréquentes et les rend plus intenses», a poursuivi Rubén del Campo, en rappelant que le nombre de ces épisodes a été multiplié par deux ces douze dernières années dans le pays.

Selon l’Aemet, les températures les plus extrêmes seront enregistrées entre mardi et jeudi. L’agence n’est toutefois pas en mesure d’indiquer si le record absolu de température enregistré en Espagne (47,4 degrés à Montoro, près de Cordoue, en août 2021), pourrait être battu.

Cinq épisodes

En incluant la vague de chaleur actuelle, l’Espagne a traversé cinq épisodes de températures exceptionnellement élevées sur les onze derniers mois. Le mois de mai dernier avait notamment été le mois de mai le plus chaud depuis le début du siècle dans le pays.

Au Portugal voisin, le thermomètre a grimpé jusqu’à 44 degrés dans certaines zones durant le week-end, favorisant des incendies dont le plus important, dans la commune d’Ourém (centre), a été circonscrit lundi.

Si les températures devraient légèrement baisser lundi dans l’ensemble du pays avant de bondir à nouveau mardi et mercredi, 42 degrés étaient encore attendus dans la région d’Evora (sud-est), selon l’agence météo nationale.

Dans ce contexte, le niveau des réservoirs d’eau en Espagne était lundi à 45,3% de leur capacité totale, bien en-deçà de la moyenne des dix dernières années à cette période (65,7%).

