Après les premières cotations de l’été – Une vague de sociétés chinoises arrive à Zurich Alors que les relations avec Wall Street se glacent, la Bourse suisse sert de relais à la Chine pour au moins une dizaine de levées de fonds. Pierre-Alexandre Sallier

Fabricant de pelles mécaniques et de camions bennes originaire du Hunan, le groupe Sany Heavy Industry annonce depuis de six mois son intention d’obtenir une double cotation sur la Bourse de Zurich. Quatre de ses compatriotes l’ont déjà devancé. KEYSTONE

Ce qui a d’abord été un simple parachutage au cœur de l’été promet de laisser la place à un débarquement en ordre serré de sociétés chinoises sur la Bourse suisse. Cette dernière dit en attendre une dizaine. Mais certains intervenants annoncent déjà une vague autrement plus importante en provenance de République populaire.

La raison de cet engouement pour un marché zurichois, qui n’a jusque-là jamais fait figure d’alternative à celui de Hong Kong ou même de la City londonienne? Pouvoir accéder à des capitaux frais – qui plus est en francs suisses – et bénéficier d’une image de multinationale. Mais également trouver une alternative à Wall Street, dont l’accès a failli être interdit par Pékin le mois dernier, sur fonds d’accusations d’espionnage.

«C’est la conséquence inattendue de la détérioration des relations entre la Chine et les États-Unis – à un degré inconnu depuis plus quarante ans», confirme Belal Khan, directeur des investissements du Geneva Management Group (GMG), société de placement qui a attiré très tôt l’attention de ses clients sur le phénomène. Ce dernier s’attend à «une vague de cotations chinoises en Suisse», déclenchée par ces mouvements de plaques géopolitiques, dont la ligne de fracture la plus dramatique traverse l’Ukraine.

La Chine à la maison

Ce nouveau rôle de mandarin des financiers zurichois s’est concrétisé dans la torpeur d’un lundi 25 juillet. Quatre entreprises – chacune évaluée en Chine entre 5 et 10 milliards de francs, l’équivalent d’un Logitech – ont vu leurs titres commencer à clignoter sur la Bourse suisse. Ou plus précisément leurs «GDR» – des certificats qui ont la couleur et le goût de leurs véritables actions, qui, elles, restent cotées à Shanghai ou Shenzhen.

Parmi les sélectionnés, le fabricant de batterie au lithium Gotion High-Tech et son concurrent Ningbo Shanshan. Mais aussi Keda International qui propose des usines clefs en mains de composants en céramique. Ou GEM, un groupe de recyclage qui traite une batterie sur dix en Chine. Chacun a profité de cette cotation pour convaincre les souscripteurs de leur amener plusieurs centaines de millions – soit au total, 1,6 milliard dollars pour ce premier escadron.

«Les cotations chinoises suscitent beaucoup d’intérêt.» SIX Swiss Exchange, porte-parole

«La plupart des candidats sont issus de la tech ou de la pharma», explique Marc Currat, responsable de portefeuille au sein de la firme genevoise GMG. «Cela nous permet d’élargir notre champ d’investissement à des sociétés chinoises moins sur le devant de la scène… sans devoir passer des ordres sur la Bourse de Shanghai», poursuit celui qui revient de six années à Hong Kong, où il a été responsable de fonds de placements chez Deutsche Bank DWS.

En cette année de déprime boursière, l’accueil réservé a cependant été timide. Les échanges de ces titres chinois restent faibles. Et leur performance relative varie entre -9% et 6% par rapport à l’indice boursier de référence helvétique SPI.

«Making of» d’un accord

Ce n’est qu’un début. «Les cotations de GDRs chinois suscitent beaucoup d’intérêt», reconnaît-on au sein de SIX Swiss Exchange. Un porte-parole de la société exploitant la Bourse helvétique rappelle qu'«une dizaine de sociétés chinoises supplémentaires» ont annoncé leur intention de venir à Zurich, sans citer de nom.

Vérification faite, c’est le cas de Sany Heavy Industries, un constructeur d’engins de chantiers qui l’annonce depuis mars. Ou de Lepu Medical Technology, un fabricant des tests Covid. Le média chinois Yicai cite les noms de Joincare Pharmaceutical ou Sunwoda Electronic, autre fabricant de batteries de 35’000 employés.

«Un contrôle de plus en plus étroit des sociétés chinoises cotées à Wall Street.» Marc Currat, Geneva Management Group

«En réalité, plus d’une trentaine de sociétés ont déjà été présélectionnées en Chine», souffle un homme d’affaires partageant son temps entre les deux pays. Très introduit dans les circuits officiels, ce dernier rappelle que SIX avait signé, il y a trois ans, un accord de principe avec les Bourses de Shanghai puis de Shenzhen, «dans le sillage de la visite officielle du conseiller fédéral Maurer et de nombreux banquiers zurichois». Les discussions ont repris à Zurich en début d’année. «Et puis tout est allé très vite», s’étonne l’homme d’affaires. Dès le mois de juin, le mécanisme cotation, appelé China-Switzerland Stock Connect, «était prêt à démarrer».

Parias à Wall Street?

Ces arrivées sont le contrecoup du «contrôle de plus en plus étroit des autorités américaines sur les quelque 200 sociétés chinoises cotées à Wall Street», estime Marc Currat, le financier genevois.

L’an dernier, ces tensions avaient déjà forcé Didi à renoncer à une entrée sur la Bourse de New York, où le Uber chinois allait chercher 4 milliards de dollars. Il y a un mois, la rupture semblait consommée, lorsque cinq des plus importants conglomérats parapublics du pays – les «majors» Sinopec et PetroChina, l’assureur China Life et le géant de l’alu Chalco – recevaient l’ordre de quitter Wall Street.

Nouveau rebondissement, le 26 août. Pékin a fini par se plier à la vérification de toutes les pièces aux mains des comptables chinois par les cabinets d’audits travaillant pour les autorités financières américaines. En dépit de ses soupçons que ces contrôles réguliers ne masquent une chasse aux infos «sensibles».

Le répit reste fragile. Et Zurich joue sa carte. D’autant que le rôle de Hong Kong – point de contact historique avec la finance internationale – apparaît affaibli par des mesures anti-Covid drastiques qui ont fait fuir les banquiers expats. Et que l’alternative européenne – Francfort en tête – est considérée avec circonspection, «en raison de la menace que fait peser sur l’euro l’aggravation des tensions avec la Russie», estime Belal Khan.



