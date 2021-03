Élections communales – Une vague verte déferlera-t-elle sur Yverdon-les-Bains? Les Verts veulent placer deux personnalités à la Municipalité. Poussé par d’excellents résultats aux dernières fédérales, le parti croit à une déferlante communale. Antoine Hürlimann

Les Verts yverdonnois s’attendent à une vague verte communale, malgré la pandémie. (À gauche Carmen Tanner et tout à droite Benoist Guillard, candidats à la Municipalité). E.L.B

En octobre 2019, un raz de marée écologiste marquait les élections fédérales et Yverdon ne faisait pas exception. Pour le Conseil national, la liste des Verts totalisait 17,5% des bulletins et celle des Jeunes Verts 5,48%. En les cumulant, les écolos dépassaient même le Parti socialiste, arrivé en tête avec 21,6%. À quelques jours des élections communales du 7 mars, les Verts veulent croire à un destin similaire et comptent bien confirmer la sortante Carmen Tanner à la Municipalité et y propulser Benoist Guillard.

«Je crois que nous pouvons les deux être élus, analyse Carmen Tanner, municipale chargée de la Culture. Plusieurs élections et votations ont montré que la tendance verte se renforce.» Toujours d’après celle qui fait partie du bureau des Verts vaudois, la vague pandémique n’a pas heurté la vague écologiste. «Ceux qui prédisaient un retour de l’électorat vers des partis conservateurs qui thématisent sur les conséquences de la crise économique, comme le PLR, se sont trompés.»

«Les Vert’libéraux, eux, ont fait l’erreur de s’allier avec la droite.» Carmen Tanner, municipale écologiste sortante

Le risque de cannibaliser des voix au parti à la rose existe. Carmen Tanner estime cependant que la gauche ressort globalement plus forte des échéances électorales. Selon elle, c’est le centre qui devrait s’inquiéter. «Notre électorat est très féminin et les partis bourgeois ont des listes très masculines. Les Vert’libéraux, eux, ont fait l’erreur de s’allier avec la droite.»

«Il est plus facile de faire attention à l’environnement quand le reste de nos besoins est assuré.» Laurent Roquier, président du PLR Yverdonnois

Au PLR, le président ne fait pas les mêmes pronostics. «Il faut distinguer la poussée des Jeunes Verts de celle des Verts, insiste Laurent Roquier. Les premiers ont bénéficié d’un vote des jeunes et cela va probablement continuer, car ils ne sont pas touchés de la même manière par la crise puisqu’ils dépendent souvent de leurs parents.» Il reprend: «La tendance va changer: il est plus facile de faire attention à l’environnement quand le reste de nos besoins est assuré.» Verdict dimanche soir.