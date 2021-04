Système de santé – Une Vaudoise privée d’une partie de sa chimio par une pharma Sandra Berset s’est vue diagnostiquer un cancer rare, mais l’essai thérapeutique pour un de ses médicaments, et donc son remboursement, lui est refusé. Elle dit sa colère. Laurent Antonoff

Sandra Berset se bat pour obtenir le remboursement du Lysodren. Coût de ce médicament: 1200 francs la boîte de 100. Il lui en faudrait deux par mois. PATRICK MARTIN/24HEURES

«C’est tout de même incroyable. Nous vivons en Suisse, un pays où nous payons des assurances maladies plutôt chères, et quand nous avons besoin d’un médicament vital, on nous le refuse.» Sandra Berset est désespérée. Cette mère de famille de 48 ans, municipale dans le village de Boussens, a appris il y a un peu plus d’un mois qu’elle souffrait d’un cancer rarissime. Et comme si cette peine ne suffisait pas, elle se voit refuser le remboursement d’une partie de son traitement. «Il s’agit d’un cas assez spécial, et ce médicament n’est utilisé que très rarement pour combattre une tumeur surrénale. Refuser de le lui rembourser, c’est inacceptable», s’insurge son oncologue.