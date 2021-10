Hommage artistique – Une Vaudoise statufie Albert Schweizer Le Prix Nobel de la paix 1952 s’est fait tailler la silhouette et le portrait par l’artiste Simone Mayor. Son œuvre vient d’être installée à Strasbourg, sur les terres d’origine de l’humaniste. Florence Millioud Henriques

La sculpture de Simone Mayor représentant Albert Schweizer a été inaugurée le 17 septembre à la place Saint-Thomas à Strasbourg. DR

Un peu comme s’il était là, assis sur un muret, spectateur d’un monde auquel il n’appartient plus mais dont il est resté indissociable, un Albert Schweizer tout en bronze prend part à la vie urbaine strasbourgeoise depuis mi-septembre, statufié par l’artiste vaudoise Simone Mayor. «Il paraît que les gens, les passants se le sont déjà approprié. On m’a même raconté, s’enthousiasme-t-elle, avoir vu une fillette lui donner des baisers sur le front et lui déclarer sa flamme. Si, par la force des choses, on l’avait un peu perdu de vue, cette sculpture, c’est aussi une façon de le rapprocher de nous, de ne pas oublier son action.»

C’est rare, la statue d’une célébrité posée à hauteur d’homme qui se fond presque dans la foule, si rare que ce choix de dimension et de perspective n’est autre qu’un point de vue. Un parti pris. Et… il a séduit les commanditaires de l’œuvre, l’Union des Églises protestantes d’Alsace et de Lorraine, qui regrettaient de ne pas voir de trace de l’un des leurs à Strasbourg. Là où le médecin, le philosophe, le théologien, le musicien – et Prix Nobel de la paix en 1952 – a forgé sa pensée et son action d’humaniste. Le concours lancé, Simone Mayor s’est donc sentie appelée par l’homme (1875-1965) et surtout par son humilité. Ne dissimulant pas le détail qui compte, «cette tronche, particulièrement intéressante pour un sculpteur».

Dans son atelier de Maracon, l’artiste s’est beaucoup attachée à «cette tronche qui, en tant que sculptrice, m’a passionnée. J’aime beaucoup saisir l’âme de la personne et j’ai voulu montrer qu’il était proche des gens.» DR

Au bout du fil, l’artiste de Maracon est intarissable et elle n’a même pas besoin de le préciser: on sent qu’elle s’est documentée à fond et qu’elle s’est laissée habiter par le personnage avant de ciseler ses traits. Seule à l’atelier, là où son peuple d’êtres de terre cuite se bouscule, là où elle s’est mis en tête de réaliser une trentaine de portraits sculptés de personnages qui l’ont touchée (Sœur Emmanuelle, l’abbé Pierre, Maurice Chappaz, Corinna Bille, Suzi Pilet, Maurice Béjart), évidemment… Simone Mayor a pensé à ces statues déboulonnées, héritages d’une histoire devenue dérangeante, voire embarrassante, dans l’espace public.

Simone Mayor lors de son discours le jour du vernissage à Strasbourg: «Puisse Albert Schweizer interroger le passant en lui parlant de fraternité, d’humanité et de solidarité dont nous avons tant besoin aujourd’hui.» DR

Ériger une statue dans ce temps qui est aussi celui de la contre-culture – Schweizer l’Africain n’échappant pas, lui non plus, à certaines critiques –, l’entreprise est au minimum paradoxale, si ce n’est risquée! Pas pour la Vaudoise: «J’ai voulu montrer son humilité, cette proximité qu’il entretenait avec son prochain. L’hôpital qu’il a fondé à Lambaréné est tout à fait admirable et il l’a fait dans un esprit de réparation par rapport à ce que les Européens avaient fait en Afrique. Et c’est pour ça, poursuit l’artiste, que je ne le voyais pas comme une sculpture tout en gloire sur un piédestal, cela ne lui correspondait pas. Donc je ne pense pas que c’est quelqu’un qu’on va déboulonner.»

