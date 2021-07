Incendie en Sardaigne – Une Vaudoise témoigne aux portes du brasier Depuis samedi, dans l’ouest de l’île, l’équivalent de cinq fois la superficie de Lausanne est parti en fumée. Les Sardes d’ici se mobilisent. Laurent Antonoff

Pinuccia Botta, qui partage son temps entre le canton de Vaud et la Sardaigne, a pris des photos impressionnantes de son village de Santu Lussurgiu léché par les flammes. Pinuccia Botta

«Cette chaleur, ce vent chaud et tous ces feux. C’est horrible.» Pinuccia Botta sort de trois jours sans soleil dans l’ouest de la Sardaigne. «On ne le voyait même plus se coucher à cause de la fumée.»

Cette habitante de Cheseaux-sur-Lausanne passe son temps entre la Suisse et «son» île italienne, dont une partie est la proie des flammes depuis samedi dernier. Plus de 20’000 hectares sont déjà partis en fumée aux portes de son village, Santu Lussurgiu, soit l’équivalent de cinq fois la superficie de Lausanne.

Le feu a pris samedi dernier dans la province d’Oristano en Sardaigne, en raison de la sécheresse, du sirocco et des fortes températures. EPA/MANUELE SCORDO

Le feu s’est déclaré samedi dernier dans la province d’Oristano, en raison d’une sécheresse extrême et d’un coup de sirocco, ce vent saharien très sec et très chaud. Le village le plus touché est Cuglieri. Pinuccia Botta vit à une petite vingtaine de kilomètres de là. Sa cousine, par contre, y habite.