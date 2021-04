Sotheby’s – Une vente de «NFT» atteint 16,8 millions de dollars Une vente d’œuvres numériques de l’artiste Pak estampillées «NFT», du nom de la nouvelle technologie d’authentification en vogue, a atteint l’équivalent de 15,5 millions de francs.

Un mois après la vente de «Everydays: The First 5000 Days» de l’artiste numérique Beeple, pour 69,3 millions de dollars chez Christie’s, son rival Sotheby’s s’est lancé, pour la première fois, dans l’aventure «NFT». Ces trois lettres désignent les jetons non fongibles, ou «non-fungible tokens», des certificats d’authenticité réputés inviolables, qui permettent à l’acheteur d’un objet numérique (dessin, animation, vidéo, photo, musique) d’être certain d’en être bien le propriétaire.

Format différent

Pour sa première, Sotheby’s avait choisi un format totalement différent de celui de Christie’s. Plutôt que de jouer sur la rareté, il a mis en vente en quantité illimitée, via la plateforme spécialisée Nifty Gateway, des «cubes», créés par Pak. Quelque 23’598 de ces animations d’un parallélépipède rectangle en train de tourner sur lui-même ont trouvé preneur sur les trois jours qu’a duré la vente, pour un total de 14 millions de dollars. L’idée de l’artiste était d’interroger les notions de valeur et de rareté en ne limitant pas le nombre de pièces vendues. Quelque 3080 collectionneurs ont acheté au moins un cube, selon Sotheby’s.

Outre ces cubes, Pak a aussi cédé deux œuvres uniques, dont l’une, représentant un simple pixel, a été acquise pour 1,36 million de dollars par le collectionneur numérique Eric Young. L’autre, une forme géométrique tournant sur elle-même, a été adjugée pour 1,44 million de dollars. La personne ayant acquis le plus de cubes devait recevoir une œuvre unique supplémentaire, intitulée «The Cube», sorte de bonus, différente des autres «cubes».

Cette vente témoigne de la vitalité du marché des «NFT», qui génère, quotidiennement, plus de 10 millions de dollars de transactions sur des plateformes numériques comme Nifty Gateway ou OpenSea. Selon le site spécialisé NonFungible.com, deux milliards de dollars ont changé de mains sur ce marché, au seul premier trimestre 2021.

