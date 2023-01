Quand les grands ne font pas ce qu’il faudrait, c’est aux petits de s’y essayer. Angela Zimmermann – «charpentier» en allemand – a beau avoir un patronyme masculin, c’est bien pour représenter une certaine jeunesse et une certaine diversité que la section des Jeunes Verts a décidé de la porter candidate au Conseil des États. Et on se met à penser qu’elle pourrait imiter Juliette Vernier, la gréviste de climat, qui avait bien scoré (22,99%) à l’élection complémentaire au gouvernement vaudois en 2020. Pourquoi cette candidature est-elle une bonne nouvelle?

D’abord, parce qu’il faut des signes. Pointer du doigt cette Chambre haute du parlement qui reste un bastion trop mature. Alors qu’on peut être jeune et «sénateur». Élu en 2009 alors qu’il avait à peine 30 ans, le PLR neuchâtelois Raphaël Comte en est la preuve. Personne ne niera non plus que de n’avoir qu’à peine 28,3% (13 sièges sur 46) de femmes à la Chambre des cantons pose un problème de représentativité de la société. Angela Zimmermann en fera un argument de campagne.

Ensuite, il faut relever que ni les Verts, ni les PLR, ni les socialistes n’ont fait preuve de beaucoup de témérité dans leurs choix respectifs. Les écologistes, avec Raphaël Mahaim, ont à nouveau privilégié un homme – certes encore tout juste trentenaire et plutôt féministe – plutôt qu’une femme. Cela devient même une habitude chez eux. Quant aux deux autres, ils ont sorti de leur marmite congressiste des visages très, très familiers. Certes, Pierre-Yves Maillard pèse à Berne, mais il peut en lasser certains. Certes, Pascal Broulis a un bilan, mais d’aucuns n’hésitent pas à le contester avec le temps qui passe. Pour le renouveau, on repassera.

Angela Zimmermann, 24 ans, ne sera pas conseillère aux États. Mais dans une élection où les listes pèseront moins au vu du bulletin unique, les dés d’une élection jouée d’avance au premier tour ne sont peut-être pas jetés. Et rien que pour ça – savoir que le jeu démocratique et politique est plus ouvert que prévu –, il faut dire merci aux Jeunes Verts. En tout cas, cette fois-ci.

Claude Ansermoz est diplômé de l’Ecole Supérieure de Journalisme de Lille (ESJ) et travaille au sein de «24 heures» depuis 2003. Il a dirigé la rubrique Suisse, avant de devenir correspondant à Paris pour couvrir l’élection présidentielle de 2007. Il prend la rédaction en chef du titre en octobre 2017. Plus d'infos @Cansermoz

