Canton de Berne – Une victime dans l’incendie d’un immeuble à St-Imier Le feu, qui a début vendredi en début d’après-midi, a été maîtrisé par les pompiers. Mais une personne inanimée a été découverte à l’intérieur du bâtiment.

Une personne a perdu la vie vendredi après-midi dans l’incendie d’un immeuble à St-Imier (BE). La victime n’est pas encore identifiée formellement, a annoncé en soirée la police cantonale bernoise (photo prétexte). KEYSTONE/Peter Klaunzer

Une personne a perdu la vie vendredi après-midi dans l’incendie d’un immeuble à St-Imier (BE). La victime n’est pas encore identifiée formellement, a annoncé en soirée la police cantonale bernoise.

Le sinistre a pris en milieu d’après-midi dans un bâtiment d’habitation et commercial. À l’arrivée des ambulanciers et des sapeurs-pompiers, plusieurs personnes avaient déjà quitté l’immeuble, dont l’accès a été rendu compliqué en raison du fort dégagement de fumée.

Une personne inanimée a été découverte à l’intérieur. Malgré les tentatives de réanimation, elle est décédée sur place.

Plus habitable

L’incendie s’est propagé au toit qui a finalement été complètement envahi par les flammes. Les sapeurs-pompiers avec près de 25 collaborateurs ont réussi à empêcher que le sinistre ne se propage à un bâtiment adjacent et à maîtriser le feu.

Un piquet d’incendie a été mis en place. La bâtisse a été gravement endommagée et les deux appartements ne sont actuellement plus habitables. Une solution d’hébergement a été organisée pour les personnes concernées. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de l’incendie et du décès.

