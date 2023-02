Succès suisse en Coupe Davis – Une victoire en Allemagne fondatrice d’une nouvelle génération Du récital de Marc-Andrea Hüsler à l’abnégation de Stan Wawrinka, rarement un succès dans la compétition n’aura été aussi prometteur. Une nouvelle équipe est née. Mathieu Aeschmann

Le bonheur de l’équipe de Suisse après son succès au bout du suspense face à l’Allemagne de Sascha Zverev. KEYSTONE/Peter Schneider

Il y a l’exploit et ce qu’il raconte, le bonheur instantané et tous ceux qu’il pourrait bien provoquer. Samedi soir à Trier, l’équipe de Suisse de Coupe Davis a fêté son retour dans le Groupe Mondial en s’offrant une victoire historique contre l’Allemagne. Le succès est prestigieux. Il nous assure de retrouver la troupe de Severin Lüthi dans l’emballage final de la compétition mi-septembre (quatre demi-finales dans quatre villes). Or, ce double plaisir tait pourtant l’essentiel: ce week-end, une équipe est née.