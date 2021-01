Basketball – LNA féminine – Une victoire qui donne des ailes aux Nyonnaises Après un début de saison chaotique, l’équipe de La Côte a battu Pully et rêve désormais de jouer les trouble-fêtes. André Boschetti

L’arrivée de De’Jionae Calloway (en blanc) a permis à Nyon Basket Féminin de redresser la barre après une première partie de saison compliquée. LDD

Un derby n’est jamais un match comme un autre. Surtout quand on en sort avec le sourire du vainqueur. Les joueuses de Nyon Basket Féminin le savent mieux que personne. Le 4 novembre dernier, à l’occasion de leur premier duel contre Espérance Pully, elles avaient été balayées (58-85) par un adversaire supérieur à tous les niveaux. Sur leur parquet de surcroît. Un lourd revers qui avait mis du temps à être digéré, puisque l’équipe coachée par Fran Leon Sedano avait dû patienter jusqu’au 20 décembre pour renouer avec la victoire, contre Troistorrents. «Nous sommes d’autant plus heureux de ce beau succès contre Pully qu’il repose en grande partie sur le collectif, se réjouit Brigitte Perez, la présidente nyonnaise. Nos deux Américaines ont certes joué un rôle prépondérant, mais le fait que neuf joueuses différentes soient parvenues à inscrire des points est un élément très important pour nous. L’esprit d’équipe et le jeu collectif comptent parmi les valeurs fondamentales de notre club.»