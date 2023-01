Hockey sur glace – Une victoire qui va faire du bien au moral du LHC La ligne Pedretti-Maillard-Hügli a montré la voie au Lausanne HC vendredi contre Langnau (5-0). Première titularisation pour le gardien finlandais Eetu Laurikainen, qui s’est offert un blanchissage. Cyrill Pasche

Première titularisation du gardien finlandais Eetu Laurikainen et blanchissage pour le LHC, vendredi face à Langnau. keystone-sda.ch

Dans un match capital pour lui, le Lausanne HC est sorti de l’ombre grâce… à ses hommes de l’ombre (victoire 5-0). L’importante ouverture du score? Elle a été signée Guillaume Maillard, sur un service de Michael Hügli. Le Vaudois, d’un tir direct dans le haut du filet, s’est fait l’auteur de son premier but de l’exercice (10e, 1-0) sous le maillot des Lions après avoir marqué à deux reprises pour le HC Bienne lors de son prêt dans le Seeland en début de saison.

Le 2-0? Signé Marco Pedretti, aligné vendredi aux côtés de Maillard et Hügli. Le Jurassien, qui connaît lui aussi une saison compliquée à Lausanne, a marqué son 4e but de l’exercice à la 12e minute de jeu d’une déviation consécutive à un tir du défenseur Joël Genazzi. Un départ rêvé pour le LHC dans un match à ne pas perdre devant son public.

Ken Jäger met Lausanne à l’abri

Les Vaudois se sont mis à l’abri en troisième période avec un but de Ken Jäger (6e réussite de l’exercice) consécutif à un premier tir de Tim Bozon (48e, 3-0). Jiri Sekac (58e, 4-0) et Michael Raffl (60e, 5-0) ont ajouté deux buts supplémentaires.

Le coach des Vaudois, Geoff Ward, a aussi réussi son coup de poker d’avant-match. Le Canadien a pris des risques en titularisant le gardien finlandais Eetu Laurikainen, qui lui a renvoyé l’ascenseur en s’offrant un blanchissage. Le Finlandais est arrivé récemment à la Vaudoise aréna en tant que neuvième étranger et, surtout, n’avait plus disputé de rencontre officielle depuis la fin du mois de décembre. Avec Laurikainen devant les filets, l’attaquant Miika Salomäki a par ailleurs été envoyé en tribunes en tant qu’étranger surnuméraire.

Match retour dès samedi

Après avoir concédé six défaites à leurs sept derniers matches, les Vaudois ont renoué avec la victoire au meilleur moment. Samedi, les Lions, avec un moral probablement requinqué, se déplacent à Langnau pour le «match retour». Une autre occasion en or d’empocher quelques précieux points et de recoller encore davantage à la 12e place occupée par les Emmentalois (deux points d’avance avec un match en moins pour Langnau).



Lausanne - Langnau 5-0 (2-0 0-0 3-0) Afficher plus Vaudoise aréna, 6330 spectateurs. Arbitres: MM. Piechaczek (All), Urban (Aut), Stalder, Huguet. Buts: 10e Maillard (Hügli) 1-0, 12e Pedretti (Genazzi) 2-0, 48e Jäger (Bozon, Raffl) 3-0, 58e Sekac (Frick / cage vide) 4-0, 60e Raffl (Sidler) 5-0. Lausanne: Laurikainen; Gernat, Frick; Glauser, Genazzi; Sidler, Jelovac; Holdener, Marti; Bozon, Jäger, Raffl; Hügli, Maillard, Pedretti; Kovacs, Audette, Kenins; Riat, Fuchs, Sekac. Entraîneur: Ward. Langnau: Boltshauser; Lepistö, Schilt; Saarijärvi, Grossniklaus; Cadonau, Zryd; Guggenheim; Schmutz, Michaelis, Pesonen; Rohrbach, Eakin, Saarela; Lapinskis, Diem, Douay; Berger, Neuenschwander, Sturny; Weiber. Entraîneur: Paterlini. Pénalités: 1 x 2’ contre Lausanne; 3 x 2’ contre Langnau. Notes: Lausanne sans Heldner, Almond, Emmerton, Krakauskas (blessés), Punnenovs, Panik ni Salomäki (surnuméraires). Langnau sans Erni (surnuméraire) ni Salzgeber (malade). Temps mort Langnau à 11’’22. Langnau sans gardien de 56’’56 à 57’’42.



Cyrill Pasche est journaliste à l'agence Sport-Center depuis 2015. Il a rejoint la rédaction du «Matin» et «Matin Dimanche» en 2013. Il couvre en particulier l'actualité du hockey sur glace suisse et international. Plus d'infos @c9pasche

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.