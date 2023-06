Football – Une victoire sans gloire pour la Suisse en Andorre L’équipe nationale l’emporte 2-1 grâce à des buts de Freuler et Amdouni, mais elle a tremblé. Valentin Schnorhk Andorre-la-Vieille

Il n’y a heureusement pas eu de piège andorran pour l’équipe de Suisse, même si elle a tout de même réussi à se faire peur. Au moment où elle quittera le cœur des Pyrénées samedi, elle n’aura pas l’esprit complètement tranquille. Même si elle a fait ce qu’elle avait à faire en s’imposant 2-1 face à cette faible sélection d’Andorre, qui n’est pas 153e au classement FIFA pour rien. Au moins, elle poursuit son sans-faute (3e victoire en 3 matches) qui continue de lui dégager la route vers l’Euro 2024.

On ne promettait pourtant pas l’enfer à la Suisse. La part de risque était limitée dans ce petit Estadi Nacional d’Andorre-la-Vieille qui n’était même pas rempli, malgré qu’il ne contienne que 3300 places. Reste qu’elle est quand même parvenue à encaisser son premier but de cette campagne, suite à un coup franc de Cervos repris par Marcio Vieira (lâché par Xhaka) à la 67e minute. De quoi trembler jusqu’au bout.

Heureusement, c’est en mettant des buts que le travail pouvait être bien fait par la Suisse. Et sur ce point, elle a au moins fait le minimum. En marquant vite, parce que c’est ainsi qu’il fallait faire. Après même pas neuf minutes donc, Ruben Vargas envoyait Remo Freuler au but. Couvert par un défenseur andorran mal aligné (et repéré a posteriori à la VAR), le milieu de Nottingham Forest pouvait aller contourner le portier Iker Alvarez et ouvrir le score.

Trois sur trois pour Amdouni

La Suisse a eu la bonne idée de s’appliquer à l’exécution de son plan de match pendant une mi-temps. Avec une continuelle séquence de possession helvétique que pas grand-chose ne parvenait à interrompre. Il y avait la maîtrise technique globale, l’utilisation de la largeur, la récupération rapide. Les éléments-clés, qui ont ainsi permis de doubler la mise par Zeki Amdouni.

Choisi à la pointe du 4-3-3 que Yakin utilise depuis le début de l’année, le Genevois n’avait pas la tâche la moins ingrate. Difficile de le trouver au cœur de ce bloc compact dans l’axe. Mais le buteur du FC Bâle a aussi prouvé ces derniers mois qu’il n’avait pas besoin de grand-chose pour trouver le chemin des filets. Sur sa première véritable occasion, venue d’un centre de la gauche de Shaqiri, Amdouni déviait habilement pour inscrire le 2-0 (32e). Le troisième but en trois matches pour l’ancien joueur d’Étoile Carouge, Stade Lausanne et Lausanne.

Cela aurait dû continuer après la pause. Mais sans doute par légèreté coupable, la Suisse a été moins exigeante dans son exécution. Et elle s’est fait donc punir. Sans conséquence, mais avec la honte de celui qui n’a pas fait son travail jusqu’au bout.

Andorre - Suisse 1-2 (0-2) Afficher plus Estadi Nacional, 2400 spectateurs. Arbitre: M. Berke (Hon). Buts: 7e Freuler 0-1, 32e Amdouni 0-2, 67e Vieira 1-2. Andorre: Alvarez; Rubio (23e Garcia), Guillén (87e Lima), Alavedra, Llovera, San Nicolas; Alaez (64e Martinez), Rebes (64e Vieira), Vales, Cervos; Rosas (64e Ricard Fernandez). Sélectionneur: Koldo Alvarez. Suisse: Kobel; Fernandes, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Freuler, Zakaria (74e Sow), Xhaka; Shaqiri (61e Steffen), Amdouni (61e Zeqiri), Vargas (61e Zuber). Sélectionneur: Murat Yakin.



La Roumanie perd des points Afficher plus Les autres rencontres de ce groupe I ont vu la Roumanie faire match nul 0-0 au Kosovo et Israël s’imposer 2-1 contre la Biélorussie. Toujours invaincue, la Roumanie égare ses premiers points du tournoi. Avec 7 unités, elle conserve la deuxième place du groupe derrière la Suisse (9 points). Israël, qui a remporté vendredi son premier match de la campagne, prend la troisième place (4 points), devant le Kosovo (3), Andorre (1) et la Biélorussie (0).

