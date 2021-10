Football – 1re ligue – Une victoire sous forme de déclic pour Terre Sainte? Après cinq défaites initiales suivies d’un nul, les Vaudois ont battu Team Vaud M21 (2-0) ce week-end. André Boschetti

La mission de Julien Marendaz est claire: permettre à l’US Terre Sainte de se maintenir en 1re ligue. Pour y parvenir, le technicien vaudois et son club misent, cette année, sur la jeunesse. JEAN-LUC AUBOEUF

Habitué à souffrir pour assurer son maintien depuis son retour en 1re ligue, il y a un peu plus de deux ans, Terre Sainte est bien conscient que ce troisième exercice ressemblera aux deux précédents. «Vu nos modestes moyens par rapport à d’autres clubs de ce groupe 1, confirme Julien Marendaz, notre objectif reste d’éviter l’une des deux dernières places du classement.»

Davantage d’enthousiasme

Pour y parvenir, celui qui entraîne Terre Sainte depuis Noël dernier doit composer avec un effectif passablement chamboulé. «Nous avons connu une dizaine de changements durant la pause estivale et le groupe a été beaucoup rajeuni avec les départs de plusieurs cadres expérimentés qui ont été remplacés par des jeunes, dont certains ont débarqué des M21 de Servette et de Team Vaud. Il est dès lors évident que si l’équipe a pas mal perdu en expérience, elle montre en revanche beaucoup plus d’enthousiasme et une grosse envie de progresser.»