Coronavirus – Une vidéo du canton de Berne appelle à limiter les contacts Préoccupé par l’évolution des contaminations au Covid-19, le président du gouvernement bernois a eu recours à YouTube pour réitérer l’importance du respect des mesures sanitaires à ses concitoyens.

Le président du gouvernement cantonal bernois Pierre Alain Schnegg appelle dans une vidéo la population à limiter le plus possible les contacts interpersonnels. Le Conseil-exécutif observe avec préoccupation l’évolution de la pandémie dans le canton de Berne.

Des cas de coronavirus se sont déclarés dans environ 40 des 296 EMS du canton de Berne, a indiqué ce dernier dans un communiqué dimanche. Dans les hôpitaux, on dénombrait dimanche 376 patients Covid-19. Vendredi, ils étaient 306 en soins ordinaires et 50 en soins intensifs, dont 36 personnes sous assistance respiratoire. Près de 50% des places avec assistance respiratoire sont occupées par des patients Covid-19.

376 patients Covid-19

Après un doublement des cas de coronavirus pendant plusieurs semaines, la progression a légèrement ralenti ces derniers jours. Mais les chiffres restent préoccupants. Jeudi, le nombre de personnes infectées dans le canton de Berne a même atteint le nombre record de 978 personnes. Dimanche, on dénombrait 601 nouveaux cas. Sept personnes sont décédées ces 24 dernières heures des suites du coronavirus.

Il y a deux semaines, le Conseil-exécutif a pris des mesures, valables jusqu’au 23 novembre, visant à ralentir la transmission du coronavirus. Les bars, les musées et les cinémas ont dû fermer et la pratique du sport amateur limitée. Lorsque le Conseil fédéral a décidé le 28 octobre d’introduire des mesures pour l’ensemble du pays, celles prises par Berne, plus strictes, sont restées en vigueur.

Restaurants ouverts à Berne

Par exemple, les manifestations publiques dans le canton de Berne ne doivent pas rassembler plus de 15 personnes, alors que les consignes du Conseil fédéral en autorisent 50. Il a volontairement choisi jusqu’ici de ne pas fermer les magasins et les restaurants, ni les écoles.

Le 20 novembre, le Conseil-exécutif fera le point sur l’efficacité des mesures adoptées fin octobre. Selon la situation, elles seront soit levées, soit renforcées.

