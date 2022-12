Musicien vaudois distingué – Une vie consacrée à la musique classique Le chef d’orchestre Charles Dutoit a reçu à Venise le prestigieux prix «Una vita nella musica 2022» de La Fenice. Matthieu Chenal

Le 17 décembre à La Fenice de Venise, Charles Dutoit s’est vu décerner le prix «Una vita nella musica 2022» qui récompense chaque année depuis 1979 la carrière d’un grand musicien. Même si La Fenice décrit Charles Dutoit comme un «maestro francese», le Lauréat 2016 de la Fondation Vaudoise pour la Culture est bien né à Lausanne en 1936. Le chef d’orchestre vaudois succède ainsi à une lignée exceptionnelle d’artistes distingués par l’institution lyrique vénitienne, comme Arthur Rubinstein, Karl Böhm, Mstislav Rostropovitch, Claudio Abbado, Mariella Devia ou Riccardo Chailly.

«Venise a été la première ville italienne que j’ai visitée en 1955 comme étudiant de violon.» Charles Dutoit, chef d’orchestre

Charles Dutoit n’a que peu dirigé dans la Cité des Doges, mais la ville lui est très chère, comme il l’a rappelé lors de son allocution samedi dernier: «Je suis fier et honoré de recevoir ce prestigieux prix qui me permet de rejoindre ce collège d’illustres musiciens. Ce prix a pour moi une signification spécifique. Venise a été la première ville italienne que j’ai visitée en 1955 comme étudiant de violon. Je suis toujours retourné à Venise avec beaucoup d’émotion et j’ai un plaisir immense de me retrouver sur la scène du Teatro de La Fenice.»

Retour en grâce

Le retour en grâce de Charles Dutoit dans le monde musical est impressionnant. Éclaboussé en 2017 par des accusations de harcèlement sexuel, le chef d’orchestre avait été déclaré persona non grata auprès de plusieurs orchestres américains et anglais. Mais l’enquête interne menée par l’Orchestre symphonique de Montréal qu’il avait dirigé de 1977 à 2002 n’avait pas confirmé ces faits. Même si cet épisode a suscité beaucoup d’annulations de concerts, l’octogénaire n’a jamais complètement cessé de diriger.

