Bande dessinée – Une vie de famille irrésistible Jacques Louis signe une autofiction mélangeant humour, tendresse… et désarroi. Philippe Muri

«Family Life» ou la chronique douce-amère d’un trentenaire en perte de repères. Ed. Dupuis

Avec un père illustrateur, Jacques Louis a de qui tenir, côté dessin. Après un premier album publié en 2012 («Le chômeur et sa belle»), cet ancien lauréat du concours de la communauté française de Belgique n’avait plus donné de nouvelles depuis des années. On comprend mieux pourquoi en lisant son nouvel opus, «Family Life», une autofiction mélangeant humour, tendresse… et désarroi.

Une palette de couleurs volontairement minimalistes. Ed. Dupuis

Avec un trait lorgnant du côté de Zep et une palette de couleurs volontairement minimalistes, l’auteur belge de 36 ans brosse la chronique douce-amère d’un trentenaire en perte de repères. Ce père de famille qui se fait danser sur le ventre par ses deux filles, au point de les comparer à des vélociraptors, c’est lui et ce n’est pas lui. Pour faire rire ses lecteurs, Jacques Louis prend des libertés avec la vraie vie. Son alter ego graphique lui ressemble plus ou moins, idem de sa délicieuse épouse en nuisette et de leurs deux irrésistibles petites pestes.

Drame personnel

De gai et familial, le ton de cet album à gags au format à l’italienne tend par moments vers davantage d’amertume. Jacques Louis baisse alors le masque pour évoquer ses pannes d’inspiration, ses projets qui n’aboutissent pas, un état dépressif latent renforcé par un drame personnel d’abord évoqué à mots couverts, puis dévoilé dans les dernières pages du livre. Un mélange de gravité et de rires qui dessine au final un portrait très réussi.