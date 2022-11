Portrait de Denis Alber – Une vie de «Moustique» à virevolter entre ombre et lumière L’ancien directeur des théâtres de l’Échandole à Yverdon et du Crochetan à Monthey travaille à une tétralogie sur sa vie pour en explorer la part sombre. Karim Di Matteo

Depuis son infarctus il y a cinq ans, l’artiste Denis Alber s’est lancé dans la création d’une tétralogie sur sa vie. Les deux premiers volets – un CD et un spectacle – sont achevés. Un film et un livre suivront «quand ils suivront». Chantal Dervey

Un infarctus, ça vous change la vie. La mort aussi. Et comme Denis Alber la craint depuis qu’il est môme, sa crise cardiaque a forcément rebrassé les cartes il y a cinq ans. L’ancien directeur du théâtre de l’Échandole à Yverdon et du Crochetan à Monthey (VS) s’est donc lancé dans une tétralogie (CD, spectacle, film et livre) sur un thème qu’il ne connaît pas aussi bien qu’il l’aimerait: lui-même.