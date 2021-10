Portrait de La Castou – Une vie de patachon mais toujours haute en couleur La comédienne installée à Denens rappelle dans un livre ses nombreuses péripéties autour du monde mais aussi le parcours d’une artiste aux talents parfois méconnus. Thibaut Clémence

Comédienne, chanteuse, danseuse, La Castou a parcouru le monde avant de devenir une habituée des séries de la RTS et des revues à la fin des années 1990. Olivier Vogelsang

Elle débarque au marché de Morges et nous apostrophe en criant: «Loulou, c’est moi!» Tout le monde se retourne et la reconnaît. Catherine Burkhardt reste La Castou, fidèle à elle-même et à ses compagnons de route. Et quelle route! Avant d’être cette icône haute en couleur, au sens propre comme au figuré, elle fut une danseuse de jazz qui connut les grandes scènes et les grands noms de la chanson, comme Jacques Brel pour qui elle dansait sur ses premières parties.