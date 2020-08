Royaume Uni – Une ville du nord de l'Angleterre durcit son confinement Une augmentation des cas d’infection au Covid-19 oblige l’Exécutif à prendre des mesures encore plus restrictives à Preston, au nord-ouest de l’Angleterre.

Photo d’illustration. AFP 1 / 1

Le confinement sera durci pour les habitants de la ville de Preston, située dans le Lancashire (nord-ouest de l'Angleterre), en raison d'une augmentation de cas de nouveau coronavirus, a annoncé vendredi le gouvernement britannique.

A partir de minuit, les quelque 141’000 habitants de cette ville ne pourront plus recevoir de visite chez eux, y compris dans leurs jardins. Ils pourront rencontrer d'autres personnes à l'extérieur, et former un groupe de six personnes au maximum, ou deux foyers.

Après avoir passé en revue la situation, les autorités ont décidé de prolonger des interdictions similaires prises dans certaines régions du Nord-Ouest, de l'Ouest du Yorkshire et à Leicester.

«La semaine dernière a été difficile pour de nombreux habitants du Grand Manchester, de l'Ouest du Yorkshire et de l'Est du Lancashire, et je remercie tous les habitants de ces régions pour leur patience et leur respect des règles», a souligné le ministre de la Santé Matt Hancock dans un communiqué.

«Malheureusement, les données ne montrent pas encore une diminution de la transmission de ce terrible virus. Cela signifie que nous devons maintenir les restrictions actuelles en place (...) À la demande de la région, nous étendons également ces restrictions à Preston», a-t-il ajouté.

Le maintien de ces mesures sera examiné la semaine prochaine. Ces restrictions s'ajoutent à d'autres mesures prises en Angleterre comme l'obligation de porter un masque qui sera étendue à partir de samedi aux musées, cinémas et lieux de culte.

Le Royaume-Uni a recensé 46’511 décès de personnes testées positives au Covid-19, ce qui en fait le pays le plus endeuillé d'Europe. Le nombre total de personnes testées positives a atteint 309’005 (+871).

AFP/NXP