Nouveau parcours didactique – Une vingtaine de fontaines pour flâner à la découverte de Bex L’Office du tourisme de Bex, soutenu par la Commune, propose une nouvelle balade dans le bourg et la campagne sur le parcours d’une partie de ses bassins chargés d’histoire. Christophe Boillat

La fontaine emblématique de la ruelle du Glarey. Vanessa Cardoso

L’Office du tourisme bellerin, appuyé par les autorités, propose dès cet automne une nouvelle activité à destination des habitants et des touristes: la Balade des Fontaines. «Le fil rouge, ou plutôt bleu en l’occurrence, est de découvrir le riche patrimoine historique de Bex à travers une partie de ses 75 bassins et fontaines. L’or bleu a une importance vitale pour la commune qui possède un réseau d’eau de 120 km. Fontaines et bassins sont entretenus hebdomadairement par nos employés communaux», détaille Emmanuel Capancioni, municipal en charge des Eaux et du Tourisme, et l’un des instigateurs du projet.

Les randonnées autour des fontaines des communes vaudoises commencent à connaître un essor. Comme celle du Chemin des fontaines des bois du Jorat (Lausanne) ou celle, guidée, d’Aigle qui est une des attractions les plus demandées à l’OT du chef-lieu.

«Elles racontent la vie de Bex»

La Balade des Fontaines opère une boucle à partir du bassin de la grande salle du Parc. Un pictogramme bleu au sol l’indique. Ce logo créé pour l’occasion est, comme le plan du cheminement, l’œuvre de Willy Jaquerod, illustrateur et graphiste bellerin.

Environ 20 sources ont été sélectionnées. «Elles racontent la vie de Bex, de ses quartiers, de ses hameaux», ajoute Marlène Piron, responsable de l’OT local. Le parcours long d’environ 1 h 15 et de 15 bassins chemine au cœur de la Cité du sel. Une extension est prévue (durée: 1 h 45 en tout). Elle permet, depuis la fontaine de Crétel, de flâner dans la campagne via cinq autres bassins. «Le parcours autorise des détours dans des petites ruelles, cours, arrière-cours, coins insolites et méconnus de nos charmants quartiers», vante Dominique Jaccard Etter, membre du comité de l’OT.

Un dépliant sera disponible d’ici à quelques semaines. La balade figure déjà sur le site de la destination, avec descriptif et illustration de chaque fontaine. Son plan est téléchargeable. De nombreuses recherches dans les archives ont été menées pour conter l’histoire de ses bassins et révéler force anecdotes. Les textes ont été écrits par le journaliste retraité bellerin André Beaud, pour qui les fontaines sont «comme autant de reflets de la vie de la cité».

Le panneau de la Balade des Fontaines est en place. Il n’y a plus qu’à flâner dans la charmante Cité du sel, en l’occurrence ici de l’eau. Vanessa Cardoso Créé pour l’occasion par le graphiste bellerin Willy Jaquerod, un logo peint au sol permet de ne pas s’égarer sur le chemin des fontaines. Vanessa Cardoso Le bassin du parc de la grande salle, point de départ de la Balade des Fontaines de Bex. Vanessa Cardoso 1 / 5

Parmi les sources que le flâneur découvrira, outre la fontaine de départ, face à l’ancien Grand Hôtel des Bains ouvert en 1824, citons d’abord les deux côte à côte de l’Échaud. Dans ce quartier pittoresque, il faut emprunter la dernière rue pavée de Bex pour les débusquer.

La fontaine du carrefour de la Colonne, où Napoléon serait passé, ne manque pas de charme. Encastrée dans le mur d’enceinte du château Feuillet, elle est proche de la charmante chapelle Naegelin. Chère à André Beaud, la fontaine du Glarey est emblématique de la cité dont elle réunit pratiquement tous les symboles. Elle permettra aux randonneurs d’étancher leur soif par temps chaud, car il se dit qu’elle écoule l’eau la plus fraîche de Bex!