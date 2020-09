Votation du 27 septembre – Une vingtaine de Villes craignent pour leurs finances Plusieurs grands argentiers des Villes et des Cantons signent un «appel à la prise de conscience fiscale» pour refuser la hausse des déductions par enfants. Florent Quiquerez

La municipale lausannoise Florence Germond (PS) fait partie des signataires de l’appel. Keystone

Ils sont issus de toutes les couleurs politiques, même si les teintes rose et verte sont les plus présentes. À deux semaines de la votation du 27 septembre, une vingtaine de responsables communaux des Finances lancent un appel pour rejeter le projet de modification de la loi sur l’impôt fédéral direct soumise au peuple suisse. Parmi les signataires figurent la Lausannoise Florence Germond (PS) et le Genevois Alfonso Gomez (Verts). Les Villes de Berne et Zurich sont aussi de la partie, de même qu’un ministre cantonal, l’UDC Heinz Tännler, grand argentier de Zoug. Voilà qui s’ajoute aux voix critiques de droite.