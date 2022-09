Cinéma – Une voiture de James Bond vendue trois millions de francs aux enchères La maison Christie’s organisait une vente aux enchères de charité pour célébrer les soixante ans de James Bond au cinéma.

La réplique de DB5, modèle emblématique de 007, est l’un des huit exemplaires spécialement conçus et fabriqués pour le tournage de «No Time To Die». AFP

Une réplique d’Aston Martin DB5, qui a servi pour les cascades du James Bond «No Time To Die» («Mourir peut attendre»), a été vendue mercredi près de trois millions de livres sterling aux enchères, lors d’une vente de charité qui a permis de recueillir plus de six millions de livres.

Les fruits de cette vente, organisée par la maison Christie’s pour célébrer soixante ans de James Bond au cinéma, ont atteint 6’103’500 livres sterling (6’483’200 francs) pour 25 lots, selon le compte Twitter officiel James Bond @007.

Les fonds recueillis sont destinés à 45 associations, parmi lesquelles la fondation du prince Charles- avant qu’il ne devienne roi avec la mort de la reine Elizabeth II le 8 septembre – ou Médecins Sans Frontières.

Enchères en ligne

Vendue pour 2,922 millions de livres sterling (3,10 millions de francs), la réplique de DB5, modèle emblématique de 007, est l’un des huit exemplaires spécialement conçus et fabriqués pour le tournage du long-métrage réalisé en 2021 et la seule voiture de cascades à ce jour mise en vente par Aston Martin et EON productions, selon Christie’s.

Une autre Aston Martin, un modèle V8 du début des années 1980 apparaissant également dans «Mourir peut attendre», a été vendue 630’000 livres (670’000 euros), une troisième, une récente DBS Superleggera, pour 403’000 livres (plus de 428’000 euros).

Parmi les autres objets mis en vente figuraient également des costumes et accessoires liés à la célèbre saga. Parallèlement, 36 autres lots ont été mis aux enchères en ligne depuis le 15 septembre jusqu’au 5 octobre.

AFP

