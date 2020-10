Allemagne – Une voiture fonce sur des gens et fait au moins un mort Une véhicule a percuté un groupe de personnes à Viersen, non loin de Düsseldorf. Il y aurait un mort et au moins trois blessés graves.

La police a bouclé le secteur du drame (photo prétexte) KEYSTONE

Drame jeudi en fin d’après-midi à Viersen, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, en Allemagne, non loin de Düsseldorf. Une voiture a percuté un groupe de personnes après avoir franchi une piste cyclable et un trottoir. Il y a un mort et au moins trois blessés graves, a annoncé la police jeudi soir, relatent plusieurs sites allemands, dont le Bild.

Le conducteur a quitté la chaussée de droite vers 16h36 pour une raison encore inconnue. Les blessés ont été pris en charge par des hélicoptère. La victime serait un enfant, selon RTL. Selon la police, il n’y a pour l’instant aucune indication que la collision soit intentionnelle.

NXP