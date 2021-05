Accident à Galmiz (FR) – Une voiture sort de la route et boute le feu à une grange Un homme de 23 ans en état d’ébriété a perdu la maîtrise de son véhicule et a terminé sa course contre une grange dans la nuit de samedi à dimanche. Il a été hospitalisé.

Le locataire de la ferme a dû quitter son habitation le temps que les pompiers de Morat parviennent à circonscrire le sinistre. Police cantonale de Fribourg

Une grange a été la proie des flammes dans la nuit de samedi à dimanche à Galmiz (FR). En cause: un véhicule qui a pris feu après être sorti de la route. Son conducteur, un homme de 23 ans en état d’ébriété en avait perdu la maîtrise.

Le véhicule a alors traversé un pré et terminé sa course contre une grange, à l’entrée du village de Galmiz, sur la route principale entre Chiètres et Morat, dans un virage à gauche, vers 03h30. La voiture a rapidement pris feu, l’automobiliste, malgré ses blessures, parvenant à la quitter juste avant, a indiqué la police cantonale dimanche.

Transporté à l’hôpital

Réveillé, le locataire de la ferme a dû quitter son habitation, le temps que les pompiers de Morat, rapidement sur place, parviennent à circonscrire le sinistre avant qu’il ne se propage à toute l’exploitation. Il a ensuite pu regagner son logis. Quant à l’automobiliste, il a été transporté à l’hôpital.

Le véhicule et une partie de la grange ont été détruits. Une enquête est en cours afin d’établir les circonstances exactes de l’accident.

ATS

