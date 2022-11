Concert oriental à Lutry – Une voix à la recherche du Liban La chanteuse Dida Guigan, qui publie l’enregistrement «Beyrouth-Express», sera deux soirs sur la scène de l’Esprit Frappeur. Coup de fil. Boris Senff

Tout a commencé par l’explosion dans le port de Beyrouth, le 4 août 2020. Dans la foulée, la chanteuse Dida Guigan, aidée par le pianiste François Lindemann, organisait – en pleine pandémie – un concert de soutien au Casino de Montbenon en réunissant des musiciens de toutes origines. À partir de cette expérience et de ces rencontres s’est construit un nouveau répertoire qui s’est poursuivi jusqu’au Liban, pays d’origine de la musicienne adoptée en Suisse.

«Dans ma jeunesse, j’ai dû récupérer mon patrimoine génétique vocal», raconte celle qui est partie sur les traces de son pays «biologique», mais a aussi étudié la musique au Caire, en Égypte, grâce à une bourse de Pro Helvetia. Même si elle cherche encore un label, la chanteuse peut désormais proposer son «Beyrouth-Express», enregistrement concocté en deux sessions, l’une suisse, l’autre libanaise, au public de l’Esprit Frappeur cette fin de semaine. Celle qui définit sa musique comme de l’«arab pop jazz» promet un lien d’écoute au public qui viendra l’écouter à Lutry.

«Les histoires que je cherche à raconter relèvent souvent de la migration, de l’immigration et de la complexité des frontières.» Dans sa quête des origines et de son identité aux cultures entremêlées, Dida Guigan entend aussi interroger certaines idées reçues circulant sur le Liban. Lors de la soirée de vendredi, le sociologue et politologue Daniel Meier, auteur de «Le Liban: du mythe phénicien aux périls contemporains», donnera une petite mise en introduction au concert.

Au menu, ses compositions récentes mais aussi des reprises de chansons populaires, que Dida Guigan affectionne particulièrement, comme «El Bahr» de Najat Al Saghira. «Je l’aime beaucoup car elle célèbre la beauté de la mer, avec quelque chose de solaire, alors que de nombreuses chansons arabes populaires traitent de peine, de douleur ou de célébration.»

