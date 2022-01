Métiers d’art – Une vouivre géante déploie ses ailes à Montagny La créature articulée est née de l’union des savoir-faire du sculpteur de marionnettes Christophe Kiss et du vannier Michel Québatte. Anetka Mühlemann

Une marionnette de vouivre a été élaborée à Montagny-près-Yverdon. CHRISTIAN BRUN

Elle ne crache pas de flammes mais son regard de feu rehausse furieusement son allure de dragon. Une vouivre de rotin a ainsi vu le jour dans le fameux atelier de vannerie de Montagny-près-Yverdon. «Quand on a fini la tête et qu’on l’a assemblée au reste du corps, là on a vraiment vu la vouivre apparaître, relate Michel Québatte, maître des lieux. On est au plus près de ce qu’on souhaitait.»

Épurée par son aspect squelettique, cette interprétation du monstre a d’abord éclos dans la tête de Christophe Kiss, sculpteur de marionnettes. «Je voulais m’atteler aux légendes suisses et la vouivre est un personnage connu, explique l’artisan établi à Rolle. Et puis, j’ai toujours eu envie de collaborer avec Michel Québatte que j’avais rencontré lors des Journées des métiers d’art.» De par sa légèreté, sa souplesse et sa robustesse, le rotin se prête à merveille à la fabrication d’une figure géante destinée au théâtre de rue.