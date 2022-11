En avril 2021, commentant les comptes de l’État de Vaud de l’année précédente, l’éditorialiste de «24 heures» titrait sur «l’écureuil vaudois en surpoids», qualifiant le charmant rongeur d’«obèse qui attend, assis sur son tas de noisettes». La formule illustre de façon plaisante ce phénomène que les bénéfices faramineux ne cessent en effet de s’empiler.

La communication officielle fait tout pour les occulter en présentant systématiquement des résultats faiblement excédentaires. Mais lorsque ceux-ci sont épurés des préfinancements, écritures de bouclement et autres attributions particulières, la réalité est que depuis 2008, l’État de Vaud a réalisé en moyenne, chaque année, plus de 650 millions de fr. d’excédent. Et il y est parvenu malgré des augmentations d’effectifs constantes, malgré l’instauration de nouveaux régimes sociaux, malgré les événements extraordinaires de type Covid.

«Il est vraiment temps de penser à celles et ceux qui paient des impôts et qui se trouvent dans une situation comparativement très peu enviable.»

Ces monceaux d’argent résultent des efforts des contribuables. Or, s’agissant des personnes physiques, Vaud se place invariablement sur le podium des cantons qui imposent le plus fortement. La comparaison est cruelle, et pas seulement si elle est effectuée avec Schwytz ou Zoug. Comment se fait-il que les Vaudois paient des impôts largement plus élevés que les Zurichois, les Bâlois, les Argoviens ou les Saint-Gallois?

Redresser la situation en faveur du contribuable implique de se poser la question du moyen d’y parvenir. On doit éviter de ne s’adresser qu’à certaines catégories de la population, de multiplier les niches fiscales et le nombre de citoyens qui ne paient pas d’impôts, ou encore de diminuer les recettes des communes.

L’initiative populaire «baisse d’impôts pour tous», dont la récolte de signatures vient de débuter, constitue une réponse percutante à la situation. Elle consiste en une demande d’abattement de 12% de la part cantonale des impôts sur le revenu et sur la fortune. C’est un mode de faire simple et équitable qui permet à tous les contribuables d’envisager une baisse d’impôts proportionnelle aux efforts (progressifs, eux) consentis pour redresser les finances publiques.

Diminuer les bénéfices de l’État

Institutionnellement, l’initiative a le mérite de n’affecter en rien les finances des communes. Elle est de durée indéterminée et respecte les prérogatives du Grand Conseil, qui dispose de sa compétence d’adapter chaque année le coefficient cantonal d’impôts selon ce que commandent les circonstances.

L’initiative est aussi modérée. Elle ne fera que diminuer les bénéfices de l’État qui conservera largement de quoi exécuter ses tâches. Elle améliorera la situation des contribuables vaudois, même si ceux-ci ne se situeront toujours pas dans une position privilégiée en comparaison intercantonale. Au moins devraient-ils se retrouver en situation un peu moins exécrable.

Christophe Reymond Afficher plus Directeur du Centre Patronal

