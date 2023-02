Tournage explosif – Une websérie veut mettre Dieu à l’épreuve de la science Deux Vaudois s’apprêtent à tourner le pilote de «Nom de Dieu!» qui met en scène un créateur rattrapé par les lois de la physique au moment de créer le monde. Lucas Vuilleumier - protestinfo

Le synopsis de la future websérie tient en deux lignes prometteuses: «Trop paresseux pour créer l’univers seul, Dieu réunit ses archanges dans son atelier pour un brainstorming.» Alléchant, même s’il faudra encore un peu de patience avant de pouvoir découvrir «Nom de Dieu!» Cet audacieux projet, lancé par deux Vaudois amis depuis l’enfance, vient en effet de réunir la somme rondelette de 15’362 francs, soit 2000 de plus que le montant espéré sur la plateforme de crowdfunding Kickstarter. Le tournage débutera le 19 février.

«Notre idée est de créer un mélange explosif entre science et religion», renseigne Julien Ordan. Ayant travaillé pendant plusieurs années au CERN, où il était chargé de la production des contenus digitaux, le Nyonnais y a fait un constat surprenant: «Pour certains scientifiques, la question religieuse n’est même pas un sujet, comme on pourrait s’y attendre. En revanche, pour nombre d’entre eux, la création du monde et l’existence de

Dieu constituent une réelle interrogation.»

Cette éternelle opposition, «Nom de Dieu!» veut l’exprimer en illustrant Dieu «comme un défenseur du créationnisme, vision selon laquelle il crée les choses à partir de rien, comme par magie», explique Julien Ordan. Il sera alors confronté «aux réalités physiques, que n’auront de cesse de lui rappeler ses archanges lors de cette grande séance de travail».

La Genèse revisitée

Avec cette réécriture ludique de la Genèse, «Nom de Dieu!» devrait également avoir une portée éducative. «Nous avons souhaité vulgariser certains sujets scientifiques, tels que la cosmologie ou la physique des particules», explique Yann Cado, coscénariste et partenaire de Julien Ordan à la réalisation. Physicien diplômé de l’EPFL, son sujet de doctorat porte justement sur «la conception d’un modèle théorique qui expliquerait l’apparition de la matière au moment du Big Bang».

Ce qui mène Yann Cado à dévoiler la question centrale du film, philosophique cette fois-ci: «Dans quel but Dieu nous a-t-il créés?» Tout juste arrivés au terme du casting, qui réunira majoritairement des comédiens français,

les deux amis se disent heureux d’avoir suscité un tel engouement auprès des donateurs. Toutefois, la somme récoltée ne permettra pas de tourner l’entier de la série.

«Cet argent doit servir à en réaliser le pilote, qui facilitera notre démarche lorsque nous défendrons le projet auprès de sociétés de production ou de chaînes de télévision», assure Julien Ordan. Enfin, quelques milliers de francs doivent encore être glanés pour la postproduction, «peut-être dans un nouveau crowdfunding ou auprès d’institutions publiques», renseigne Yann Cado. À suivre, donc.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.