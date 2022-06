Dépassement de soi solidaire – Une Yverdonnoise défie le Léman pour aider le petit Léon Elle-même atteinte de plusieurs maux, Carole Décoppet a démarré un tour du lac pour récolter des dons en faveur du garçon touché par une maladie rare. Les deux battants ont noué un lien privilégié. Anetka Mühlemann

Épaulée par son compagnon Gilles Martin (à g.), Carole Décoppet est prête à donner de sa personne pour recueillir des fonds à l’intention de Léon Bellia. Ses parents, Céline et Chris Boerger sont devenus des amis. JEAN-PAUL GUINNARD

«Dis Caro, pourquoi est-ce que vous êtes en licornes?» interroge Léon Bellia du haut de ses 7 ans. «Si on fait rire les gens, on leur apporte de la joie», répond tout sourire sa marraine de cœur. Cet accoutrement coloré, Carole Décoppet l’a choisi pour réaliser son tour du Léman à pied, avec pour objectif d’apporter de la gaieté à tous ceux qui croiseront sa route. Mais plus particulièrement au petit Yverdonnois.