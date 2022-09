Droit du travail – Unia dénonce des jours d’essai non payés Ne pas rémunérer le premier, voire les trois premiers jours en entreprise serait une pratique courante dans les agences de placement et l’hôtellerie. L’Inspection du travail est saisie. Sophie Simon



L’hôtellerie serait un des secteurs les plus touchés par la non-rémunération des premiers jours de travail. Susanne Keller

Une enquête du syndicat Unia met au jour de nombreux cas de travail gratuit dans le canton. Lors d’une conférence de presse jeudi, plusieurs employés ou ex-employés d’agences de placement ont témoigné avoir travaillé pendant un à trois jours d’essai sans toucher le salaire correspondant. «C’est une pratique très répandue dans l’hôtellerie, mais qui existe aussi dans les domaines de la santé et de l’horlogerie», avance Camila Aros, secrétaire syndicale chez Unia. Selon elle, les employés visés sont «souvent des migrants, qui ne connaissent ni la langue ni leurs droits et ne vont donc pas se plaindre». Les femmes de chambre et les nettoyeurs seraient ainsi les plus concernés.

Youssouf* calcule qu’avec les divers emplois qu’il a enchaînés, en additionnant les trois jours d’essai, il lui manque au total plus de trois semaines de salaire. «J’ai réclamé, mais on m’a répondu: «Non, on vous a tout payé.»

Contrôles en cours

Le cas de Maria* est emblématique. Elle travaille dans un hôtel trois étoiles via une première agence de placement. Puis elle change d’agence mais reste dans le même établissement, et on lui impose à nouveau trois jours de «formation» alors qu’elle les a déjà suivis.

«Il n’y a pas de temps d’essai gratuit, le travail doit être payé dans tous les cas» Julien Dubouchet-Corthay, directeur général de l’Inspection du travail

Ces cas ont été dénoncés à l’Inspection paritaire et à l’Office cantonal de l’inspection et des relations du travail. «Des contrôles sont en cours, confirme Julien Dubouchet-Corthay, directeur général de l’Inspection du travail. Il n’y a pas de temps d’essai gratuit, le travail doit être payé dans tous les cas. Il existe des journées d’observation, plutôt pour les jeunes, où ils ne travaillent pas. Mais dans le cadre d’agences de placement, il est illégal de ne pas rémunérer.»

Au sein de l’agence One Placement, on dénonce un problème d’interprétation. «Cette journée d’observation n’était pas faite pour exploiter du personnel précaire, mais au contraire pour permettre à des collaborateurs non qualifiés d’être formés et de retrouver un emploi après la période Covid! corrige David Buzin, directeur commercial. Il y a quatre ou cinq ans, c’était impossible d’intégrer ces jobs sans expérience. Aujourd’hui, en raison de la pénurie, c’est possible et cela permet de réinsérer des personnes.» Il affirme que les femmes de chambre concernées seront payées rétroactivement.

Amendes jusqu’à 30 000 francs

Les agences d’intérim devraient être les seules passibles de sanctions, puisque les hôteliers n’ont pas de contrat de travail avec les intérimaires. En cas d’infraction démontrée, l’Ocirt pourrait inciter les entreprises à rembourser rétroactivement les salaires dus, voire les amender jusqu’à 30’000 francs maximum s’il s’agit d’une première infraction. De plus, leur autorisation de location de services pourrait leur être retirée.

Unia appelle toutes les personnes concernées par ce type de situation à prendre contact avec le syndicat.

Contacté, le président des hôteliers genevois, Gilles Rangon, se dit «surpris par de telles accusations. La Société des hôteliers de Genève n’en a jamais eu écho. Quoi qu’il en soit, c’est le rôle des autorités compétentes de confirmer ou pas ces allégations.»

Sophie Simon est journaliste à la rubrique genevoise depuis 2011. Elle enquête notamment dans les domaines de l'éducation, la santé, le tourisme, la politique. Elle couvre aussi les rapports de la Cour des comptes et les arrêts du Tribunal fédéral. Elle est titulaire d'un master en journalisme du CELSA (Sorbonne). Plus d'infos

