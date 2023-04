Plateau du Jorat – Union 23 offre les Chippendales aux Paysannes vaudoises La région de Thierrens va réorganiser une de ces «grosses bastringues» dont elle a le secret du 7 au 11 juin prochain. Les réservations sont ouvertes. Sylvain Muller

Un spectacle de Chippendales Show, comme celui immortalisé ci-dessus au Comptoir Suisse en 2018, sera organisé le jeudi 8 juin prochain à Chapelle-sur-Moudon. ARC – JEAN-BERNARD SIEBER

«Le jeudi soir, on aura un spectacle de Chippendales. On a choisi cette date car, durant l’après-midi, on accueillera la réunion annuelle de l’Amicale des paysannes vaudoises.» Responsable des animations, Nathalie Renaud a lâché ça le plus naturellement du monde lors de la récente présentation des futures festivités d’Union 23. Un nom qui chapeaute cinq jours de festivités prévues du 7 au 11 juin prochains à Chapelle-sur-Moudon.

Contactée après-coup, la présidente de l’Association des paysannes vaudoises, Mireille Ducret, avoue avoir été un peu surprise en apprenant cette «sympathique attention». «Mais elle est à la fois drôle et agréable. Et puis ça fera causer et attirera peut-être encore plus de monde que d’habitude à notre rendez-vous annuel.» Pour mémoire, cette rencontre conviviale a toujours lieu en marge de la Journée des communes vaudoises. «Nous sommes en général entre 700 et 1000, explique la présidente de l’APV. On profite de la cantine et en échange, on décore les tables et on officie le samedi.»

Car c’est justement cette Journée des communes vaudoises qui est à la base d’Union 23. Et plus précisément son édition de 2017, qui s’était déroulée à Chamblon. Papotant verre de blanc à la main, quelques élus de la région du Plateau du Jorat s’étaient alors fait la réflexion suivante (retranscription approximative, et sans l’accent): «Dis donc, c’est quand même sympa, c’te Journée des communes. Comme ça fait longtemps qu’on n’a pas refait une grosse bastringue, ça pourrait être un bon prétexte, non?» Six ans plus tard, la Commune fusionnée de Montanaire et sa voisine Boulens accueilleront les centaines de participantes et participants à ladite journée.

Mais comme dans ce coin de pays «on n’aime pas faires les choses en petit», dixit le syndic de Montanaire Claude-Alain Cornu, la fête durera cinq jours et s’ouvrira à l’ensemble de la population. Le programme complet des festivités a été présenté la semaine passée, simultanément à l’ouverture des préinscriptions pour certaines animations. Et il recèle effectivement quelques éléments qui devraient contribuer à faire d’Union 23 une «grosse bastringue».

Le retour de Pop-Corn

Outre la soirée Chippendales, le retour de la disco mobile Pop-Corn le vendredi soir (9 juin) fera sans doute le bonheur des quinquagénaires nostalgiques. Plus de 360 billets ont d’ailleurs été vendus avant que la promotion ne démarre! Dans la veine de l’indéboulonnable et annuelle Revue de Thierrens, un spectacle style cabaret sera conçu pour l’occasion. Il sera joué lors de deux repas spectacle, le mercredi soir (7 juin) et le lendemain à midi, lors d’un événement destiné aux aînés et joliment baptisé Les Retrouvailles.

«Au Guet-apens, les gens pourront simplement venir, se rencontrer et passer un bon moment.» Nathalie Renaud, responsable des animations au comité d’organisation d’Union 23

Ajoutez à cela un parcours à obstacles baptisé Ninja Challenge qui verra s’affronter entreprises, sociétés locales et autres Jeunesses, des concerts, un afterschool pour les enfants le vendredi dès 16 h et une boum pour les mêmes le dimanche à 13 h, plein de démonstrations de sociétés locales et un secteur baptisé «Le Guet-apens» qui vivra durant toute la manifestation. «On a repris le nom utilisé lors des Rues en fête organisées à Thierrens il y a quelques années, explique Nathalie Renaud. L’idée est de réunir en un endroit des bars, des flippers et des baby-foots, où les gens pourront simplement venir, se rencontrer et passer un bon moment.»

À noter encore, en vrac, qu’une boucle pédestre balisée de 10 km sinuant entre champs et forêts est en place depuis l’automne passé, qu’il sera possible de camper sur place et, enfin, que les organisateurs sont encore à la recherche de bénévoles.

Le comité d’organisation d’Union 23: (de g. à dr.) Barbara Gosteli, Joëlle Martin, Alexandre Berthoud, Claude-Alain Cornu (syndic de Montanaire), Nathalie Renaud, le président Michel Gosteli, Christian Wenger (syndic de Boulens) et Thierry Devallonné. Absent: Olivier Potterat. Union 23

