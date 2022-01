Basketball – Union Neuchâtel humilié par Spinelli Massagno Hormis une petite réaction d’orgueil après la mi-temps, les Neuchâtelois n’ont jamais existé en demi-finale de la SBL Cup (93-59), samedi, face à l’armada tessinoise. Jérémy Santallo

On attendait tellement mieux de cette séduisante équipe neuchâteloise, lauréate de la Coupe de la Ligue en 2014, qui enchante les salles de SB League depuis maintenant quelques semaines. Mais samedi, lors de la première demi-finale du final four de la SBL Cup du côté de Montreux, à la salle du Pierrier, Union n’a pas pesé lourd – et encore – face à Spinelli Massagno, humilié 93-59.

Dauphins de Fribourg Olympic en championnat, les Tessinois sont parfaitement entrés dans la rencontre, pilonnant la raquette de Neuchâtel – deux fautes en moins de deux minutes pour le pivot Daniel Giddens – pour signer un impeccable 10/10 dans l’exercice des lancers francs. Complètement perdus sur la défense des pick and roll, les joueurs d’Union étaient déjà menés 27-17 à la fin du 1er quart-temps.

«Ce n’est pas possible de montrer ça» Selim Fofana

Sorti du banc, Noé Anabir a ensuite fait beaucoup de bien à sa formation avec cinq points d’affilée mais comme son coéquipier Selim Fofana – contre Vernon Taylor –, l’ailier a été impuissant lorsqu’il s’est retrouvé au poste bas face à la montage Uros Nikolic (39-27). C’est le moment qu’a choisi son coach, Mitar Trivunovic, pour prendre un temps mort. Mais cela n’a pas du tout eu l’effet escompté sur ses joueurs…

Après celui-ci, Bryan Colon et ses partenaires ont perdu quatre ballons et sont restés muets pendant six minutes avant la mi-temps. Et sur la défense de zone mise sur pied par Trivunovic, Dusan et Marko Mladjan se sont régalés derrière l’arc et ont creusé l’écart (49-27). «On n’est pas dedans, on ne joue pas ensemble et on les laisse tirer à 3 points. Ce n’est pas possible de montrer ça», pestait Selim Fofana.

Réaction d’orgueil

Le meneur d’Union pensait sûrement que cela ne pouvait pas être pire mais au début du 3e quart-temps, l’écart est monté jusqu’à 60-32. Cette fois, le temps mort a été salvateur pour Neuchâtel. Bryan Colon a marqué un tir à mi-distance et est monté en intensité en défense. Dans son sillage, Selim Fofana et Kilian Martin ont pris confiance et après un joli partiel de 20 à 5, l’espoir était – un peu – de retour (65-52).

Le pivot de Massagno Juwann James, annoncé très incertain car touché au pied – il a finalement joué 15 minutes – a toutefois vite mis fin à tout suspense au début d’un 4e quart-temps qui a viré au cauchemar pour les Neuchâtelois. Spinelli Massagno, qui n’a encore jamais gagné la SBL Cup, affrontera dimanche le vainqueur de l’autre demi-finale entre Fribourg Olympic et les Lions de Genève (19h).

Spinelli Massagno – Union Neuchâtel 93-59 (49-27) Afficher plus Salle du Pierrier à Clarens (Montreux). Arbitres: MM. Clivaz, Tagliabue et Demierre. Massagno: Taylor (16), Williams (11), D. Mladjan (12), M. Mladjan (14), Nikolic (15); Kovac (9), James (9), Martino (5), Tanackovic (2). Entraîneur: Robbi Gubitosa. Neuchâtel: Colon (6), Fofana (15), Popovic (5), Martin (13), Giddens (2); Morris (9), Anabir (9), Timberlake (0), Gräser (0), Mehic (0), Chokoté (0), Caputo (0). Entraîneur: Mitar Trivunovic.

