Les Montreusiens votent – Union sacrée pour défendre le Centre de Congrès Tous les partis politiques de Montreux appellent à voter en faveur du nouveau projet de rénovation du 2m2c en vue du référendum du 27 septembre. Marie Nicollier

Image de synthèse. DR Ville de Montreux

Chose rare: les cinq partis politiques de Montreux (Les Verts, Montreux Libre, PLR, PS et UDC) et la Municipalité ont tenu une conférence de presse commune, le 18 août. Ils défendent d’une seule voix le nouveau projet de rénovation et sécurisation du Centre de Congrès – 2m2c.

Moins cher

Leur message à la population: votez «oui» le 27 septembre prochain lors du référendum spontané. À leur côté: un Comité de soutien citoyen fraîchement créé pour l’occasion. Tous répètent que le projet est «indispensable pour l’emploi et l’économie locale» tout en étant «plus ouvert et moins cher» que la première mouture.

Image de synthèse. DR Ville de Montreux

Rappelons que le projet initial de refonte du 2m2c – qui accueille de nombreux congrès et manifestations dont le Montreux Jazz Festival – avait divisé la classe politique. Le peuple a tranché en février 2019 en le refusant. Ce scrutin a ensuite été invalidé à cause d’un problème d’acheminement du matériel de vote.

Le coût des travaux (78 millions, dont 21 à la charge de la Commune) a été revu à la baisse par rapport au projet initial (10 millions en moins).

Image de synthèse. Dr Ville de Montreux

La mission première des travaux est «toujours de sécuriser un bâtiment qui n’est plus aux normes, relève le syndic Laurent Wehrli. Le deuxième axe, c’est faciliter sa flexibilité. Avec les nouvelles entrées prévues, il y aura des événements de tailles différentes, plus adaptés aux besoins des organisateurs.» Grande nouveauté: la création d’une salle modulable destinée aux sociétés locales.

«C’est l’avenir du tourisme et de l’économie locale qui se joue» David von Arx, hôtelier et membre du Comité de soutien citoyen qui s’est constitué pour défendre la refonte du 2m2c

«C’est l’avenir du tourisme et de l’économie locale qui se joue, estime l’hôtelier David von Arx, membre du Comité de soutien citoyen. Le Centre de Congrès est vital; il permet d’accueillir des manifestations toute l’année et pas seulement durant la saison touristique.»

Le Centre de Congrès de Montreux dans sa forme actuelle. PHILIPPE MAEDER – A

Les retombées économiques de l’activité du 2m2c pour la région sont estimées à 81 millions. «Sans cela, nous deviendrions une simple station balnéaire, s’inquiète Irina Le Torrivellec, commerçante et membre du Comité de soutien citoyen. C’est le fonctionnement de toute notre destination qui est en jeu.»

«Aujourd’hui, nous sommes tous unis derrière ce projet qui est bon, indispensable et mérite la confiance de la population», résume Susanne Lauber Fürst, présidente du groupe Montreux Libre.