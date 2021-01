Mesures restrictives – Union sacrée pour des contrôles Covid aux frontières Notre sondage confirme que les Suisses sont de plus en plus favorables à des mesures strictes, comme la fermeture des frontières, pour endiguer l’épidémie. Arthur Grosjean

Une autodéclaration, avec test en entreprise, suffirait pour les frontaliers passant chaque jour la frontière. Keystone

«C’est la faute d’Alain Berset si la Suisse connaît un 2e semi-confinement, il faut lui retirer le dossier pandémie.» «C’est la faute d’Ueli Maurer qui ne prend pas au sérieux l’épidémie depuis le début et compte ses sous comme un avare.» Les accusations entre partis volent bas depuis des semaines. Mais ces attaques politiciennes trouvent peu d’écho auprès d’une population lasse après un an de l’interminable feuilleton Covid.

Eh bien, les choses commencent à bouger. Tous les présidents de partis, du PS à l’UDC en passant par le Centre et les deux partis Verts, viennent de signer une lettre commune à l’adresse de Guy Parmelin, président de la Confédération. Ils réclament à l’unisson des contrôles plus sévères à la frontière pour enrayer l’épidémie. Révélée par la «SonntagsZeitung», la missive fait sensation et rappelle un peu l’union sacrée qui avait prévalu lors de la première vague.