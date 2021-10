Portrait d’Esther Mottier – Unique, sa ferme magique inspire un film À Château-d’Œx, elle crée avec son mari Nicolas un lieu inédit où repenser les liens entre humains et nature. Première du film le 24 octobre.

Esther Mottier, une femme douce et forte, déterminée à faire le bien autour d’elle. 24HEURES/Chantal Dervey Chantal Dervey

Rire sonore et grand sérieux, sourire tendre et détermination d’acier, Esther Mottier est un tourbillon calme. Concentrée sur l’instant présent – l’interview –, elle prend le temps qu’il faut sans se laisser angoisser par les mille et une tâches qui l’attendent, dans les rôles multiples qui font l’unité de sa vie. La paysanne et naturopathe est d’abord mère de famille, enseignante à la maison, accessoirement patronne de trois enseignes, mais surtout cheville ouvrière d’un projet extraordinaire et ambitieux. Il s’agit tout simplement de créer quelque chose de totalement inédit… au point que, dans un éclat de rire, elle avoue ne pas trouver le nom qui dirait tout en un mot.