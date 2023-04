C’est un sondage fleuve sur la vie en Suisse, plus de trente questions auxquelles pas moins de 50’000 personnes ont pris la peine de répondre dans tout le pays. Dont plusieurs milliers de voix que, d’ordinaire, on n’entend pas.

Tamedia (éditeur de ce contenu) a l’habitude de questionner les citoyennes et citoyens à l’approche des scrutins fédéraux. Mais cette fois, nous avons choisi d’élargir le spectre en proposant à tous les habitants – étrangers compris – de s’exprimer. Outre les langues nationales, le questionnaire a ainsi été décliné en anglais sur nos plates-formes numériques, l’automne dernier.

Après analyse et pondération, les résultats sont intéressants à plus d’un titre. Avec 26% de répondants ne possédant pas la nationalité suisse, le panel global correspond à ce que les statisticiens observent aujourd’hui (un quart de la population résidante n’a pas le passeport à croix blanche). Et que constate-t-on? Cette minorité silencieuse se fond dans le décor au point de ressembler à s’y méprendre aux Helvètes.

«Les aspects qui dérangent les étrangers vivant en Suisse: assurance maladie trop chère, loyers élevés, frais de garde des enfants excessifs.»

Les étrangers vivant en Suisse l’apprécient pour les mêmes raisons que tout le monde: beaux paysages, sentiment de sécurité, système de santé solide, démocratie directe. Idem pour les aspects qui les dérangent: assurance maladie trop chère, loyers élevés, frais de garde des enfants excessifs. S’ils nous jugent parfois distants, stressés et ennuyeux, il y a donc de bonnes chances qu’ils le soient aussi.

À six mois des prochaines élections fédérales, cette enquête valide ce qui peut sembler évident: le fait d’avoir ou non le passeport suisse ne change rien aux problèmes, attentes ou craintes des habitants. Celles et ceux qui façonnent les lois devront travailler pour toute la population, même celle qui n’aura pas pu voter.

