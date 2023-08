Université de Lausanne – Le Grand Conseil ne se prononcera pas sur le doctorat de Mussolini La volonté de la gauche radicale de retirer le titre honorifique n’a pas convaincu le parlement vaudois, opposé à la «cancel culture» et à toute ingérence dans les affaires de l’UNIL. Erwan Le Bec

Benito Mussolini, ici dans les années 40, avait été décoré par l’UNIL sous le prétexte qu’il avait étudié à Lausanne et «réalisé une conception sociologique originale». LMS

Mussolini restera docteur honoris causa de l’Université de Lausanne. Après la direction de l’alma mater, le Grand Conseil vaudois refuse à son tour de retirer le titre honorifique octroyé en 1937 au dictateur italien. La majorité de droite de l’hémicycle, aidée de plusieurs abstentions, a classé sans suite un postulat de la gauche radicale reprenant les revendications déjà exprimées par plusieurs sociétés italiennes, par les milieux antifascistes mais aussi par plusieurs chercheurs. Le texte incitait le Conseil d’État à demander de révoquer le doctorat, tout en matérialisant son souvenir par une plaque et un honneur rendu au professeur Jean Wintsch, opposant au moment des faits et proche des milieux anarchistes.

La proposition avait recueilli une majorité favorable en commission, mais s’est heurtée au programme annoncé par l’UNIL: aucune plaque mais des projets de recherche et de médiations, accompagnés de positions fermes condamnant «la faillite» de l’institution. «Sans ce travail sérieux, de fond et durable, le débat aurait sans doute été différent, concède le conseiller d’État Frédéric Borloz. Mais il y a une contradiction entre un geste symbolique, à la portée limitée, et la volonté de faire un travail de mémoire», tranche-t-il, tout en renvoyant aux principes d’indépendance et d’autonomie de l’UNIL, qu’aucune nouvelle base légale ne saurait contredire.

La postulante Elodie Lopez (EP) a insisté sur le rôle du Conseil d’État de 1937 – qui avait approuvé la distinction – et sur l’importance d’un débat politique. «Il faut continuer à écrire cette histoire. J’ai une pensée pour tous ces comités de descendants ou de victimes du fascisme italien pour qui ce n’est pas un débat inutile.»

De la récupération facile et une proposition trop légère face au poids des événements, ont réagi les élus de la majorité bourgeoise, critiquant la cancel culture à l’américaine de la gauche radicale. «Il faut vivre avec le passé, qui ne s’efface pas d’un coup de gomme», résume le PLR Jean-Rémy Chevalley, succédant à celles et ceux qui soulignent à quel point les noms de doges, d’empereurs romains ou de pharaons qu’on a cherché à effacer sont au contraire restés dans les mémoires.

Une pétition demandant au parlement le retrait du doctorat avait déjà échoué en 1987.

Erwan Le Bec écrit pour le quotidien 24heures depuis 2010. Il couvre, entre autres, l'actualité vaudoise. Plus d'infos @ErwanLeBec

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.