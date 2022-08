Fun et découverte – Urban Project célèbre la culture de la rue à Yverdon Samedi, les sports innovants et les arts urbains seront à l’honneur de la manifestation organisée par la Ville. Le Foodtruck Festival sera aussi de la partie. Anetka Mühlemann

Le basket 3x3 fait partie des animations phares du festival urbain qui se tiendra à Yverdon-les-Bains. CHRISTIAN BRUN – A

Une belle brochette d’activités diverses et variées prendra ses quartiers samedi au parc des Rives d’Yverdon-les-Bains. L’occasion pour le public de faire des découvertes au travers d’initiations, de compétitions ou encore de démonstrations. «C’est une manière de mettre en valeur toutes nos infrastructures, tout en faisant découvrir des sports marginaux et les arts urbains», présente Pierre Taramarcaz, chef de projet pour la promotion du sport de la Ville.

Pour sa quatrième édition, l’Urban Project complète son offre, notamment avec du trial, du parkour ou encore le Jumpark. En tout, une dizaine de disciplines sportives profiteront de cette vitrine en plein air. Le BMX Club Nord vaudois a, pour sa part, installé un pumptrack derrière le stade d’athlétisme.

Artiste couronné sur scène

Les arts ne seront pas en reste. Cette année, le beatbox sera mis en avant avec des battles et un showcase de Keumart, multiple champion suisse. Pour la graffiti jam, cinq artistes helvétiques élaboreront une fresque commune. Le résultat de ce live painting sera ensuite éclairé «jusqu’au bout de la nuit».

Le pendant gastronomique de la vie urbaine se déclinera grâce au Foodtruck Festival. Il intègre l’événement culturo-sportif avec une dizaine d’enseignes. En parallèle, un bar à sirops sera tenu par le Conseil des jeunes d’Yverdon dans un espace chill, sans alcool ni fumée.

La deuxième ville du canton a décidé de récupérer le label Urban Project en 2019. L’association qui organisait jusqu’alors ce rendez-vous sur un mode itinérant s’était dissoute. «On a décidé de conserver la marque et le concept, précise Pierre Taramarcaz. On a enrichi la programmation et on compte bien l’enrichir encore à l’avenir.»

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.