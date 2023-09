Urbanisme à Vevey – Le lifting de la place du Marché se fera coûte que coûte Le report des travaux est un coup dur pour la Municipalité de Vevey. Mais pas de quoi lui faire changer sa stratégie, parole de syndic. Hélène Jost

Pour Yvan Luccarini, syndic de Vevey, pas question de modifier le projet approuvé par le Conseil communal. Laurent de Senarclens

À Vevey, le chantier du siècle s’enlise. D’abord prévu pour 2019, puis pour 2023, le réaménagement de la place du Marché démarrera a priori début 2025. La Municipalité l’a annoncé lundi. En cause: deux recours déposés auprès de la Cour cantonale de droit administratif et public (CDAP). L’un demande plus d’espaces de stationnement, l’autre plus d’arbres au sud de la place pour rappeler son aspect historique. Mais pas de changement de cap en vue pour le syndic Yvan Luccarini.