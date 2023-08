Urbanisme pour tous – Yverdon va rendre plus conviviaux ses espaces publics Après une démarche participative, la Ville cible des aménagements dans les quartiers des Moulins, des Cygnes, de la Villette et des Isles. Fabien Lapierre

D’aspect très minéral et doté d’une fontaine… sans eau, la placette du quartier de la Villette bénéficiera d’un réaménagement conséquent d’ici à 2025. JEAN-PAUL GUINNARD/24 heures

Il va y avoir du neuf dans plusieurs quartiers. Dès cet automne, le projet «Un espace public à 5 minutes de chaque Yverdonnois·e» va entrer dans sa phase de réalisation concrète. Après avoir sondé près de 700 habitants, rencontré plus de 600 autres lors d’animations sur le terrain durant une vaste démarche participative en mai et juin 2022, et identifié 77 espaces de proximité, la Ville en a ciblé quatre à rénover en priorité.