Épreuves de Kitzbühel – Urs Kryenbühl file sur les spatules de Beat Feuz Le Schwytzois (26 ans), révélation de ce début de saison, devance son illustre coéquipier d’un point au classement de la descente avant deux courses consécutives (vendredi et samedi) sur la mythique Streif. Sylvain Bolt Kitzbühel

Urs Kryenbühl commence à se faire un nom dans le cirque blanc et permet à la vitesse suisse de se projeter vers l’avenir. KEYSTONE

Dans la très hiérarchique liste d’apparition de la conférence de presse virtuelle d’avant course, quelques heures après le premier entraînement à Kitzbühel mercredi, Urs Kryenbühl apparaît juste après Beat Feuz. Les demandes médiatiques avec le Schwytzois ont été nombreuses. Mais pas (encore) question de voler la vedette au Bernois, triple détenteur du globe de cristal de la discipline. Pourtant, avant les deux descentes prévues sur la terrible Streif (vendredi et samedi à 11 h 30), c’est bien Kryenbühl, actuel quatrième de la discipline, qui devance d’un point Feuz. «Vous savez, ce classement, je n’y accorde pas trop d’importance, lance-t-il d’un sourire gêné, en détournant le regard devant l’écran de son ordinateur. J’ai dépassé les objectifs que je me suis fixés cet hiver. Là, ce n’est que du bonus!»