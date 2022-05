Réponse de l’Europe à Poutine – Ursula von der Leyen veut la défaite de Moscou La présidente de la Commission européenne a eu des mots durs pour la Russie et promet une première aide immédiate de 10 milliards d’euros. Pierre Veya

À Davos mardi, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, s’est montrée ferme face à la Russie. AFP

C’était sa deuxième apparition à Davos. Ursula von der Leyen, accueillie avec la même complicité qui existait entre Klaus Schwab et Angela Merkel, semble plus à l’aise dans ses fonctions. Elle a gagné en assurance et incarne avec des mots forts, simples et très précis la vision politique d’une Europe soudée par les crises.