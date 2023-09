US Open – Alcaraz et les favoris déroulent à Flushing Meadows Seul Daniil Medvedev a été quelque peu mis en danger à New York, la nuit passée. Mais il a fini par s’en sortir en quatre sets.

Carlos Alcaraz n’a pas encore eu à puiser dans ses réserves. Getty Images

Les têtes d’affiche, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Aryna Sabalenka ou encore Jessica Pegula, ont connu un deuxième tour sans encombre, jeudi, à l’US Open, contrairement à Daniil Medvedev qui a usé ses nerfs, et Ons Jabeur qui a encore laissé des forces pour passer.

La journée a été marquée par l’abandon sur blessure de Matteo Berrettini (36e mondial), qui s’est sérieusement tordu la cheville dans le deuxième set de son match contre Arthur Rinderknech. Le Français menait 6-4 5-3 lorsque l’Italien s’est blessé.

A 28 ans, Rinderknech n’avait encore jamais passé le deuxième tour dans un tournoi du Grand Chelem. Il affrontera samedi le Russe Andrey Rublev (8e), qui a dominé Gaël Monfils (162e) 6-4 6-3 3-6 6-1, malgré le parti pris du public pour le Français.

«Gaël est une légende et je savais qu’il aurait le soutien de tout le public. Il est super à regarder jouer et c’est normal que le public soit derrière lui», a commenté Rublev.

Carlos Alcaraz déroule

Désormais privée de Berrettini, l’Italie peut toujours compter sur Sinner (6e) qui n’a fait qu’une bouchée de son compatriote Lorenzo Sonego (39e) 6-4 6-2 6-4. «C’est une très bonne performance, a jugé Sinner. Il y avait un peu de vent, alors il n’était pas si facile de jouer, mais je me suis très bien senti sur le court.»

Il sera opposé au troisième tour au Suisse Stan Wawrinka (49e), lauréat en 2016, avec en ligne de mire une potentielle revanche en quarts contre Alcaraz qui l’avait sorti à ce stade du tournoi, l’an dernier, après un match exceptionnel. L’Espagnol a facilement battu le Sud-Africain Lloyd Harris (177e) 6-3 6-1 7-6 (7-4).

«Je pense avoir fait un très bon match. Si je devais retenir quelque chose de ce match, ce serait le niveau auquel j’ai joué à partir du deuxième set. Il faut que j’arrive à le maintenir», a analysé le joueur de 20 ans. Une autre source de «très, très grande satisfaction» pour lui, qui avait bénéficié de l’abandon de son premier adversaire, est le fait de s’être imposé en trois sets, pour ne «pas perdre trop de forces dans les premiers tours».

Medvedev a dû serrer la vis

Surtout qu’Alcaraz va en avoir besoin. Car sur sa route, il va trouver Sinner ou Wawrinka en quarts, puis Medvedev (lauréat 2021) en demies, avant une très espérée finale contre Novak Djokovic. Le Serbe, qui récupérera quoi qu’il arrive la place de No 1 mondial à l’issue du tournoi, a un tableau qui s’est déjà considérablement éclairci.

Medvedev, lui, semblait se diriger vers une victoire expéditive, après le gain des deux premières manches et le break dans la troisième, quand son adversaire australien Christopher O’Connell (69e) est revenu dans le match et a mis les nerfs du Russe à rude épreuve.

«A un moment, il a décidé de mieux jouer, je ne sais pas pourquoi. Moi, je jouais pareil, mais lui a décidé de mieux jouer et c’est devenu plus difficile», a commenté Medvedev, qui s’est alors beaucoup énervé. «L’énervement, quand on est frustré, parfois ça aide, parfois non. Et on ne sait jamais dans quel sens ça va aller», a-t-il souligné en souriant.

Car Medvedev semblait se diriger vers une victoire facile quand O’Connell a débreaké dans la troisième manche pour recoller à 4-4 et emmener le set au jeu décisif. Le Russe s’est alors offert deux balles de match à 6-4, mais il les a gâchées par une double faute puis une faute directe. Et il a commis une autre double faute, cette fois sur la balle de set, offrant ainsi la manche à son adversaire. Mais il a fini par s’imposer 6-2 6-2 6-7 (6-8) 6-2.

Dans le tableau féminin, Aryna Sabalenka (2e) a tranquillement disposé de la Britannique Jodie Burrage (96e) 6-3 6-2. A Flushing Meadows, la Biélorusse de 25 ans vise non seulement un deuxième titre du Grand Chelem, mais également la place de No 1 mondiale qu’elle pourrait ravir à la tenante du titre Iga Swiatek. «Devenir No 1, c’est une opportunité qui se présente. Je n’y pense pas beaucoup, même si c’est un rêve que je ferai tout pour réaliser», a commenté Sabalenka.

Aryna Sabalenka a la place de No 1 mondiale dans le viseur. Getty Images via AFP

Lauréate de l’Open d’Australie en janvier, elle affrontera samedi la Française Clara Burel (62e) pour tenter de se hisser en huitièmes de finale du Majeur américain, dont elle a joué les demi-finales lors des deux dernières éditions.

En fin de programme, l’Américaine Jessica Pegula a elle aussi décroché sans trop transpirer son ticket pour le troisième tour en éliminant la Roumaine Patricia Tig (700e) 6-3 6-1. Elle affrontera l’Ukrainienne Elina Svitolina (26e).

Ons Jabbeur toujours souffrante

Au contraire, Ons Jabeur (5e) qui souffre d’une grippe, a encore dû batailler pour arracher sa qualification 7-6 (9-7) 4-6 6-3 face à la Tchèque Linda Noskova (41e). La Tunisienne, finaliste sortante, avait déjà puisé dans ses réserves mardi pour passer le premier tour 7-5 7-6 (7-4) contre la Colombienne Camila Osorio.

«Je suis malade depuis jeudi dernier. Je prends beaucoup de médicaments et je fais absolument tout pour récupérer», a-t-elle expliqué.

Jabeur tentera samedi de se hisser en huitièmes de finale en affrontant une autre Tchèque, Marie Bouzkova (31e).

AFP

