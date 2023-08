US Open – Belinda Bencic réussit son entrée en lice à New York La Saint-Galloise a franchi sans encombre le 1er tour à Flushing Meadows: victoire 6-2 6-4 contre la Russe Kamilla Rakhimova. Jérémy Santallo

Belinda Bencic s’est qualifiée pour le 2e tour de l’US Open de tennis 2023. Getty

C'est un nouvel US Open, le huitième de sa carrière à 26 ans, qui a commencé de la meilleure des manières pour elle. Sur le petit court no 7 de Flushing Meadows et malgré une assistance clairsemée, Belinda Bencic (WTA 13) s'est montrée assez sérieuse, sans être toutefois transcendante, pour écarter la Russe Kamilla Rakhimova, 22 ans, (6-2 6-4).

Il faut écrire que cette rencontre du 1er tour, lundi, n'avait pas vraiment valeur de test pour la championne olympique de Tokyo, opposée à la modeste 72e joueuse mondiale. Mais la Saint-Galloise aura eu le mérite d'attaquer le tournoi du Grand Chelem qui lui réussit le mieux jusqu'ici dans sa carrière - deux quarts et une demi-finale en 2019 - par le bon bout.

Un break d'entrée, des premières balles de service qui passent, un double break éclair dans la foulée: «BB» a démarré pied au plancher et tout a été beaucoup trop vite pour Rakhimova. À 3-0, la Suissesse a connu un petit moment d'égarement mais la Russe a fait deux doubles fautes sur sa mise en jeu suivante pour redonner un double break d'avance.

Un 2e tour à sa portée

Le premier set en poche, avec un pourcentage de premières balles dans le carré passable (56%), Bencic a sauvé une balle de break à 0-1, au terme d'un jeu long de huit minutes, et justement grâce à un service gagnant sur l'extérieur. Elle a ensuite pris le service de Rakhimova, avec un retour profond. Avant de s'imposer quelques jeux plus tard, en 1h41.

Touchée à une épaule à Wimbledon - aurait-elle éliminé Swiatek en 8es de finale sans ça? - puis à une cheville le 11 août à Montréal, où elle avait atteint les quarts de finale comme à Washington, «Beli» aura un 2e tour plus qu'à sa portée dans 48 heures: ce sera face à la qualifiée britannique Yuriko Miyazaki (198e) ou la Russe Margarita Betova (1022e).

